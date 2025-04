Elétricos: pode ter um carregador na garagem do prédio?

Sim, é possível ter um carregador para carro elétrico na garagem de um prédio, mas há algumas regras e passos importantes a considerar, especialmente em prédios com condomínio.

Carregador na garagem do prédio: qualquer condómino pode fazê-lo

À CNN Portugal, a DECO PROteste explica que a legislação em vigor estipula que "qualquer condómino, arrendatário ou ocupante legal pode, por sua iniciativa, instalar pontos de carregamento", sendo que a "despesa é assumida pelo próprio". Não precisa de autorização da assembleia de condóminos (ver Lei n.º 15/2015, atualizada pela Lei n.º 60/2017).

No entanto, o processo pode não ser simples e lança o alerta "se a instalação de ponto de carregamento for efetuada ou passar em parte comum do edifício", o condómino terá de fazer "uma comunicação escrita dirigida à administração do condomínio e, quando aplicável, ao proprietário".

Este aviso escrito tem de ser enviado com uma antecedência nunca inferior a 30 dias relativamente à data determinada para a instalação do dito posto de carregamento.