President Simulator, bem-vindos à Sala Oval

Os estúdios Studio 14b apresentaram President Simulator. Um jogo que os coloca os papel do Presidente dos Estados Unidos da América. Venham saber como é ser o homem mais poderoso do Planeta...

Os estúdios Studio 14b anunciaram o seu próximo jogo President Simulator, um titulo que pode mudar o Mundo! Personificando o papel do Presidente dos Estados Unidos da América, o jogo convida o jogador a vestir o fato do homem mais poderoso do Mundo.

Um jogo bastante atual, diria eu!

President Simulator tenta acima de tudo, ser uma sátira ao cargo. Talvez direcionado a algum presidente especifico, ou não, mas este titulo que está previsto ser lançado ainda em 2026 para PC, terá na boa disposição a sua principal fórmula.

Pois bem! O jogador ao se tornar no Presidente dos EUA, terá ao seu dispor um poder imenso. Talvez demasiado para uma pessoa só, certo?! Pois bem, em President Simulator, a tarefa é bem mais simples do que aquilo que parece. O jogador terá de assinar leis a roçar o absurdo mas equilibrando as suas políticas para evitar ser rotulado de "vendido".

Mas não estará obrigatoriamente só e no decorrer do mandato pode contratar assessores (os Yes Man) que irão executar todas as decisões tomadas, mesmo as mais absurdas. Eles serão contratados apenas para servir, não para pensar.

No entanto, terá de haver um equilíbrio com as decisões a adotar. Por exemplo, investir forte nas forças armadas pode não salvar a popularidade do presidente, no momento em que a economia entrar em colapso. O jogador terá de tentar equilibrar as suas decisões, ou então, terá de enfrentar as consequências.

Terá ainda de ter uma boa máquina de comunicação com o objetivo de ganhar e manter a sua popularidade, participar em entrevistas (encomendadas) e participar em intensas sessões de imprensa. Os jornalistas têm memória de elefante e vão interrogar o presidente sobre todas as suas, mesmo as do passado. É bom que o presidente se lembre do que assinou de manhã, porque poderá ter de se justificar no decorrer da noite.

Mas mais. O jogador irá ser colocado perante várias crises que assolam o país mas... não se preocupem! Em President Simulator, não é realmente necessário compreender os problemas (nem mesmo as soluções) para o podermos gerir e resolver.

E.. se tudo começar a dar para o torto... há sempre a hipótese de apertar o "Botão Vermelho", certo?

Preparem-se presidentes deste mundo. Sentem-se na vossa secretária na Sala Oval e preparem-se para arruinar com o país... ou então salvá-lo por engano.

Como já devem ter percebido, President Simulator é um simulador político satírico, no qual a competência para o cargo é opcional, mas o caos é garantido. O jogador tem o poder, tem a caneta e, acima de tudo, tem o Botão Vermelho. O que poderia acontecer de errado?