Midnight Murder Club está mesmo quase a chegar

Tal como vimos aqui, Midnight Murder Club é o próximo shooter dos estúdios norte-americanos Velan Studios e, está prestes a ver a "luz do dia". Venham saber mais...

Diretamente dos estúdios norte-americanos Velan Studios (responsáveis por Knockout City ou Hot Wheels, entre outros), encontra-se prestes a chegar Midnight Murder Club.

A sua data de lançamento, anunciada recentemente, é já no próximo dia 14 de agosto, altura em que terminará o período de acesso antecipado no qual o jogo se encontra.

Tal como vimos aqui, Midnight Murder Club, convida até seis jogadores para participarem numa experiência intensa, empolgante e repleta de sustos.

Armados apenas com uma lanterna e uma arma (com muitas poucas munições) os jogadores irão perseguir-se e eliminar-se uns aos outros, através dos corredores escuros da misteriosa Mansão Wormwood.

Qualquer foco de luz, ou ruído poderão representar a sua morte, pelo que terão de estar permanentemente atentos a tudo o que sobressaia na escuridão esmagadora na qual o jogo os envolve.

Tensão, sustos e até mesmo gargalhadas poderão ser encontradas neste shooter, à medida que os jogadores participam num dos 5 modos: Free for All, Thief in the Night, Team Deathmatch, Headhunters e Wildcards, cada um com os seus desafios únicos para colocar à prova a astúcia, concentração e reflexos dos jogadores.

Adicionalmente, o jogo recebeu recentemente uma nova atualização de conteúdos. A partir de agora, os anfitriões do Midnight Murder Club podem utilizar um novo conjunto de Wildcards, com várias formas inéditas de eliminar os adversários.

Esta última atualização inclui as seguintes Wildcards:

Falling Chandelier: um candeeiro que pode ser colocado no teto e cai sobre os inimigos quando estes passam por baixo.

Flaming Skull: transforma o jogador numa caveira flamejante voadora, que pode perseguir os adversários pelo ar.

Party Room: transforma uma divisão aleatória da mansão numa pista de dança, com bola de espelhos e música.

Knives Only: o revólver dispara apenas balas falsas, brinquedos e facas passam a ser as únicas formas de ataque.

Sound Blast Jazz Club: os disparos passam a emitir sons de instrumentos musicais.

Pinged to Death!: cada vez que um jogador é eliminado, um ping revela as localizações dos restantes.

Shrink Shot: ao ser atingido, o personagem encolhe temporariamente.

Gift from the Grave: após morrer, o jogador regressa com um item especial que lhe dá vantagem na partida.

All in the Chamber: todas as balas do revólver são disparadas ao mesmo tempo, como se fosse uma espingarda de uma só mão.

Growing Glow Trail: o rasto brilhante do jogador cresce a cada eliminação, tornando-o mais fácil de localizar.

Midnight Murder Club, será lançado a 14 de agosto para Playstation 5 e PC.