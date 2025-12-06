Comando sem fios DualSense Genshin Impact Edição Limitada, apresentado

A Sony apresentou na semana passada o próximo reforço na família de comandos DualSense, o Genshin Impact Edição Limitada. Venham ver algumas imagens deste novo acessório para as vossas Playstation 5.

Não é novidade alguma. Com alguma regularidade, a Sony Playstation desenvolve certas iniciativas especiais que passam pelo lançamento de comandos DualSenses comemorativos e eis que um desses momentos, chegou!

A Sony anunciou na semana passada o lançamento do novo Comando sem fios DualSense, Genshin Impact Edição Limitada. Trata-se de uma peça de colecionador criada em colaboração com a HoYoverse para celebrar a chegada de Genshin Impact Versão Luna III à PlayStation 5.

Para todos os interessados, as reservas começam a 11 de dezembro de 2025 na PlayStation Direct e nos pontos de venda habituais, enquanto o lançamento do comando está previsto apenas para o próximo dia 25 de fevereiro de 2026 em Portugal. O comando estará disponível em quantidades limitadas por 84,99€ (PVP recomendado).

De destacar que este comando DualSense chega por ocasião da nova atualização do popular jogo, que irá introduzir a nova personagem jogável Durin e expandir a história na região de Nod-Krai. O design deste DualSense de Edição Limitada apresenta uma combinação de branco, dourado e verde, decorado com os glifos arcanos característicos do jogo. Entre os detalhes mais representativos encontram-se os emblemas dos gémeos viajantes, Aether e Lumine, bem como a presença de Paimon, a sua inseparável companheira.

Para além de um design único, o comando permite também aos jogadores tirar partido das funcionalidades avançadas da PlayStation 5 e do DualSense, como o feedback háptico imersivo, gráficos em 4K e tempos de carregamento ultrarrápidos, elevando a experiência de jogo enquanto exploram os segredos de Teyvat.

O comando integra ainda alguns elementos de design icónicos inspirados nos queridos gémeos viajantes e em Paimon, celebrando anos de aventuras e companheirismo em Teyvat.

Genshin Impact é um RPG de ação em mundo aberto no qual os jogadores exploram o vasto continente de Teyvat, repleto de mistérios, criaturas e segredos. Com um sistema de combate elemental dinâmico e um elenco de personagens em constante crescimento, oferece aventuras contínuas e uma narrativa em evolução.