Midnight Murder Club, quem tem medo do escuro?

Os estúdios norte-americanos Velan Studios, revelaram na semana passada a data oficial de lançamento antecipado de Midnight Murder Club, o seu próximo jogo. Um shooter diferente, não aconselhável para quem tem medo do escuro.

Midnight Murder Club é o próximo titulo dos estúdios norte-americanos Velan Studios, responsável por jogos como Knockout City ou Hot Wheels entre outros.

Este jogo apresenta-se como uma ideia nova e refrescante no panorama dos shooters, pela sua abordagem muito peculiar que leva a que até 6 jogadores compitam entre si, num ambiente altamente claustrofóbico e fechado.

Dessa forma, a partir de 13 de março de 2025, e em exclusivo para a Playstation 5 e para PC, todos os interessados, poderão mergulhar na escuridão da misteriosa mansão Wormwood e desafiar os amigos em partidas cheias de tensão e estratégia.

Com efeito, Midnight Murder Club, leva até seis jogadores a enfrentarem-se num ambiente totalmente escuro, armados apenas com um revólver e uma lanterna. Torna-se, portanto lógico que num ambiente deste tipo, o jogo seja propicio a situações de ansiedade iminente e de sustos valentes. Cada feixe de luz ou mesmo cada som que se pode ouvir, vai claramente fazer a diferença entre a vitória e a eliminação.

Desta forma, o jogo será uma mistura de elementos de furtividade, de estratégia e ... caos.

Modo de Jogo: Wildcards

Além disso, o estúdio revelou um novo modo de jogo e uma forma inédita de convidar amigos para jogar sem qualquer custo adicional. Juntamente com os modos já confirmados (Free for All, Thief in the Night, Team Deathmatch e Headhunters), a Velan Studios anunciou Wildcards, um novo modo que permite modificar dinamicamente as regras do jogo.

Os jogadores poderão usar cartas da sua coleção para alterar a partida com efeitos inesperados, como velocidade extrema, explosões ao morrer ou o controlo de brinquedos espalhados pela mansão. No final de cada encontro, serão atribuídas novas cartas para expandir as possibilidades estratégicas e manter a imprevisibilidade em cada partida.

Edição Guest Pass: joga até com cinco amigos sem custos adicionais

Para incentivar a experiência multijogador, Midnight Murder Club contará com a Edição Guest Pass, uma versão que permitirá aos jogadores convidar até cinco amigos para jogar sem que estes precisem de adquirir o jogo. Esta edição especial permitirá participar tanto em partidas públicas como privadas e explorar todos os modos de jogo disponíveis, sem limite de tempo.

Midnight Murder Club estava originalmente previsto ser lançado em fevereiro mas, para se poder implementar todas estas novidades, a Velan Studios decidiu prolongar o seu desenvolvimento e definir o lançamento em acesso antecipado para 13 de março de 2025.