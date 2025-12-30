A procura pela Pedra Filosofal com The Bestest Alchemist

Está para breve o lançamento de The Bestest Alchemist, um jogo de puzzles e quebra-cabeças no qual os jogadores despertam os melhores alquimistas que existem em si. Venham saber um pouco mais.

Os estúdios Tabi Entertainment encontram-se a fazer todos os esforços para entregar a versão mais completa do seu próximo jogo, The Bestest Alchemist, o mais rapidamente possível.

E é precisamente no decorrer desse esforço que a data de lançamento do jogo foi adiada para o primeiro trimestre de 2026 (para PC).

Em The Bestest Alchemist, o jogador veste a bata duma promissora aprendiz de alquimia na Academia de Alquimistas, de nome Charlotte.

No entanto, Charlotte tem um pequeno senão... ela atrapalha-se facilmente, ou seja, é um pouco trapalhona o que pode complicar o seu desejo de se tornar tornar na Melhor Alquimista de sempre. No entanto, não vai estar sozinha nessa tarefa e vai contar com a ajuda do jogador para conquistar esse título.

Com as pitadas certas de inteligência, de atenção e concentração, de astúcia e de um pouco de magia, tudo será possível.

O jogo conta com uma estrutura semelhante à de um jogo de tabuleiro roguelike garantindo que cada semestre vai trazer novos desafios e novas decisões estratégicas a adotar.

Naquela que se pode assumir como sendo uma nova abordagem ao género, o controlo do tabuleiro e o planeamento prévio de cada partida, são essenciais para a vitória final. Pelo caminho, o jogador vai descobrindo novas receitas e desbloqueando novos e poderosos artefatos.

The Bestest Alchemist está previso para o primeiro trimestre de 2026 para PC.