Cartão de Cidadão: IRN desmente notícias sobre renovação antecipada

Nos últimos dias têm circulado várias informações a dar conta de que milhares de portugueses teriam de renovar o Cartão de Cidadão antes do fim da validade, devido a novas regras europeias. O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) veio agora esclarecer.

Segundo o IRN, não existe qualquer obrigação de renovação antecipada do Cartão de Cidadão. O documento mantém-se válido até à data inscrita no próprio cartão, independentemente do ano em que foi emitido.

Não é verdade que os cartões de cidadão emitidos antes de 2021 possam deixar de ser válidos mais cedo do que o previsto por causa de normas impostas pela União Europeia. E não é verdade que milhares de cidadãos portugueses terão de renovar o Cartão de Cidadão antes do fim da validade do mesmo O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) reforça que o Cartão de Cidadão se mantém válido até à data impressa no documento, em circunstâncias normais. De acordo com a legislação em vigor, não existe qualquer obrigatoriedade de renovação antecipada

De onde surgiu a confusão?

A desinformação está relacionada com a entrada em vigor de novos regulamentos da União Europeia, que definem requisitos técnicos e de segurança mais exigentes para documentos de identificação, como melhorias no chip eletrónico e na interoperabilidade entre Estados-Membros.

No entanto, estas normas não obrigam à substituição imediata dos cartões atualmente em circulação. Existe um período de transição alargado, permitindo que os cartões emitidos antes das novas regras continuem válidos até à sua data de caducidade, ou, em alguns casos, até 2031.

Quando é realmente necessário renovar o Cartão de Cidadão?

A renovação do Cartão de Cidadão só é necessária nas situações habituais, nomeadamente quando:

O cartão está próximo do fim da validade;

O documento já se encontra caducado;

Há perda, roubo ou danos no cartão;

É necessário alterar dados pessoais, como nome, fotografia ou assinatura.

Fora destes casos, não há qualquer exigência legal para renovar o Cartão de Cidadão antecipadamente.