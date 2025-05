Agrunare, combater vírus informáticos num shooter português

Agrunare, encontra-se em desenvolvimento pela equipa independente portuguesa Evil Cat Corp, e trata-se de um FPS (first-person shooter) muito peculiar. Venham conhecê-lo melhor.

Das mentes criativas portuguesas dos estúdios independentes Evil Cat Corp, está a ganhar forma o seu próximo trabalho, o shooter Agrunare.

Trata-se de um titulo que tem uma temática curiosa, combate aos vírus informáticos, e que apresenta uma jogabilidade muito interessante. Não sendo propriamente inédita, o Agrunare, soba forma de FPS, convida os jogadores a vestirem a pele de um cracker que deverá derrotar vírus no mundo digital.

Tal como referi, o jogador assume então o papel de um hacker especializado em criar cracks para se infiltrar em sistemas onde o acesso é proibido. Conhecido pelas suas habilidades de infiltrar-se em qualquer servidor com facilidade, o protagonista é contactado por uma corporação de alta segurança que lhe propõe uma missão fora do comum. Ele aceita o trabalho, mas impõe uma condição: fá-lo-á à sua maneira.

No seu combate contra o vírus, o jogador irá percorrer níveis com tempo contado utilizando uma mão de scripts em forma de CDs. Tratam-se de programas executáveis que representam habilidades únicas. Cada script pode ser usado uma vez antes de ser reciclado de volta para a mão, exigindo decisões rápidas e estratégicas por parte do jogador em cada tentativa. No final de cada nível, o jogador desbloqueia um novo script e pode decidir se o substitui (ou não) no seu loadout.

O objetivo em Agrunare é derrotar inimigos e alcançar o portal final no menor tempo possível, maximizando a pontuação com base na eficiência e na composição do loadout do jogador. Ao experimentar diferentes combinações de scripts, os jogadores podem encontrar abordagens cada vez mais otimizadas e competir por posições na leaderboard global.

A ideia Este jogo nasceu da ideia do game designer Francisco Anjos de criar uma experiência que misturasse a ação frenética de um FPS com uma camada estratégica baseada em habilidades. Segundo Francisco Anjos ‘Sempre fui um grande fã de jogos em primeira pessoa e tinha o desejo de modificar aquilo que jogava. Ao mesmo tempo, cresci a jogar jogos de cartas e títulos de estratégia. Assim surgiu Agrunare, um projeto que une os dois géneros que mais gosto num único jogo.’

Ainda sem data concreta de lançamento, Agrunare corresponde ao próximo projeto dos Evil Cat Corp, com experiências passadas com Project Myth e MythBreaker para PC.