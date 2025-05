Renault Austral 2025: um SUV com mais tecnologia, mais eficiência, novo visual

O Renault Austral 2025 chega com um visual renovado, mais tecnologia e melhorias na eficiência, reforçando a aposta da marca francesa no competitivo segmento dos SUV compactos. Com motorizações eletrificadas, um interior mais refinado e sistemas de assistência à condução atualizados, o novo Austral quer afirmar-se como uma escolha moderna, confortável e desenhado para famílias e condutores urbanos exigentes.

Renault Austral 2025 nas nossas mãos

Mais uma vez, rumámos a Espanha para conhecer um SUV de qualidade excecional, concebido pela Renault: compacto por fora, mas espaçoso e modular por dentro, o Austral proporciona uma experiência de condução desafiante, mas muito segura.

Com este novo "upgrade", a Renault dá um toque moderno no design exterior deste SUV de médio porte (4,53 m de comprimento) para que se assemelhe aos modelos mais recentes da sua gama, como o Rafale ou o Espace.

Além disso, ele introduz novos elementos de equipamento não presentes no modelo anterior e pequenas modificações técnicas para melhorar o conforto ao dirigir e a facilidade de uso. O que não muda é a gama de motores, que continua a ser composta por uma versão micro-híbrida (chamada de Mild Hybrid) a gasolina de 160 cv e uma híbrida não plug-in de 200 cv (ambas com o selo ECO ).

Um toque de modernidade ao SUV

Com mais de 200.000 unidades já vendidas desde o seu lançamento, em 2022, o Austral acelera a ascensão da Renault no mercado.

Integrado na família híbrida da gama Renault, juntamente com o Novo Espace e o Rafale, o Austral é um suporte complementar da ofensiva dos segmentos C e D anunciada no plano estratégico Renaulution.

Com uma frente e uma traseira completamente redesenhadas e uma nova assinatura luminosa, o aspeto global do Renault Austral é agora mais coerente com a linguagem visual dos seus parceiros híbridos.

O novo Renault Austral foi objeto de uma renovação contemporânea, apresentando-se compacto por fora, mas espaçoso e modular por dentro, respondendo às necessidades diárias dos muito diversificados contextos familiares.

Corroborando a sua versatilidade, o novo Renault Austral proporciona uma experiência de condução excecional, tanto nos trajetos mais longos, como nas deslocações diárias.

Conduzimos a versão mais potente, a de 200 cv. E não há dúvidas, o desempenho, assim como no modelo anterior, é bom. Mesmo com um corpo de utilitário, grande, transpira sobretudo a dinâmica desportiva que a marca gaulesa faz questão de introduzir nesta nova geração de veículo eletrificados.

Renault Austral está mais atrativo

A par de um exterior diferente - com 4533 mm de comprimento, 2083 mm de largura, 1618 mm de altura e 2667 mm de distância entre eixos -, o novo Renault Austral dispõe de pneus de maiores dimensões para uma melhor aderência à estrada e, tendo em vista a versatilidade de utilização, conta com o sistema Extended Grip, que é agora compatível com as jantes de 18 e 20 polegadas.

A versão com jantes de 20 polegadas beneficia igualmente de uma nova oferta de pneus para todas as estações.

Por dentro, o Renault Austral oferece um maior conforto aos passageiros, com novos bancos concebidos para um melhor apoio lateral e ao nível dos ombros, e uma melhor posição de condução.

As melhorias no conforto acústico são percetíveis logo após o arranque do automóvel.

Com o grupo propulsor híbrido E-Tech 200 cv, já melhorado desde a sua chegada à gama, o novo Renault Austral ganha um novo software para a caixa automática, o que contribui para uma condução mais reativa e sem pontos mortos em arranque ou em aceleração. Neste ponto, iremos mais tarde perceber se aquelas pequenas oscilações de potência ainda se fazem sentir.

A condução está mais suave, mais dinâmica e mais agradável, nomeadamente quando se acelera entre os 40 e os 80 km/h.

De recordar que o grupo propulsor do full hybrid E-Tech 200 cv é composto por um motor a gasolina de 3 cilindros, com 1,2 litros e turbo, que debita 130 cv (96 kW) e 205 Nm de binário, e dois motores elétricos:

O motor elétrico principal, que se destina à condução elétrica, tem uma potência de 50 kW (70 cv) e 205 Nm de binário e é alimentado por uma bateria de iões de lítio de 2 kWh/400V; O motor elétrico secundário ou gerador de arranque de alta tensão (HSG), que põe em marcha o motor de combustão interna e gere as mudanças de velocidade, desenvolve 25 cv para 50 Nm de binário.

Além disso, a caixa de velocidades automática multi-modo seleciona automaticamente o modo de funcionamento do grupo propulsor full hybrid E-Tech 200 cv entre os seguintes:

Totalmente elétrico - apenas o motor elétrico aciona as rodas;

- apenas o motor elétrico aciona as rodas; Híbrido dinâmico - o motor de combustão e o motor elétrico acionam as rodas em conjunto;

- o motor de combustão e o motor elétrico acionam as rodas em conjunto; e-Drive - o motor elétrico aciona as rodas, enquanto o motor de combustão interna carrega a bateria;

- o motor elétrico aciona as rodas, enquanto o motor de combustão interna carrega a bateria; Combustão - o motor a gasolina aciona as rodas e/ou recarrega a bateria;

- o motor a gasolina aciona as rodas e/ou recarrega a bateria; Recuperação de energia - as rodas acionam o motor elétrico que recarrega a bateria.

Com passagens de caixa rápidas e um controlo inteligente, a caixa de velocidades automática proporciona um arranque muito convincente (0-100 km/h em 8,4 segundos) e excelentes recuperações (80-120 km/h em 5,6 segundos).

As mudanças de velocidade são otimizadas para atingir elevados níveis de desempenho sem comprometer o conforto.

Grupo motopropulsor Mild Hybrid 160 cv em Portugal

Além do grupo propulsor full hybrid E-Tech 200 cv, em Portugal, a gama Austral está ainda disponível com uma segunda opção de motorização: o Mild Hybrid 160 cv.

Este grupo propulsor é composto por um motor a gasolina de 4 cilindros, com 1,3 litros, turbo e injeção direta, assistido por um alternador de arranque, e por uma bateria de iões de lítio de 12 V associada a uma caixa de velocidades automática do tipo CVT.

O seu consumo combinado é de apenas 6,2 l/100 km, com emissões de CO2 reduzidas a 140 g/km.

4Control Advanced e Multi-Sense são fortes trunfos

Com a opção 4Control Advanced, o Renault Austral é mais dinâmico em estrada e mais ágil em cidade. Esta função associa a suspensão traseira multi-link à tecnologia de direção às quatro rodas, para um maior prazer de condução e segurança, e um círculo de viragem mais pequeno.

O comportamento é, ao mesmo tempo, tranquilizador e dinâmico, com um melhor controlo do rolamento nas curvas ou nas mudanças de direção.

A direção progressiva na traseira otimiza o posicionamento das quatro rodas em estradas irregulares ou acidentadas. Proporcionando novos níveis de estabilidade, um atuador de direção vira as rodas traseiras muito ligeiramente na mesma direção que as rodas dianteiras (até 1 grau), a velocidades elevadas ou em curvas a velocidades superiores a 50 km/h.

A baixa velocidade, as rodas traseiras são rodadas na direção oposta, até 5 graus, para uma agilidade inigualável, particularmente nas cidades.

Acessível a partir do ecrã multimédia, a função Multi-Sense permite ao utilizador selecionar as suas preferências de condução (esforço da direção, resposta do motor, agilidade do chassis), bem como a cor da iluminação interior e do visor do painel de bordo, com base em quatro modos: Eco, Sport, Comfort e MySense.

Além de 32 ajudas à condução, que priorizam a segurança, o Renault Austral está repleto de tecnologias úteis, no interior, como um sistema de reconhecimento do condutor, através de uma câmara.

Duas versões com caraterísticas específicas

A versão Techno inclui barras de tejadilho cromadas, inserções interiores cromadas acetinadas nos painéis das portas e um conjunto de ajudas à condução como: o alerta de ângulo morto, travagem de emergência em marcha-atrás, alerta de tráfego cruzado traseiro.

Em 2022, o Renault Austral tornou-se no primeiro modelo da gama Renault a ser comercializado com dois níveis de equipamento Esprit Alpine (Techo e Iconic) para um acabamento mais desportivo.

No novo Austral, o Esprit Alpine passa a ser um nível único de acabamento, com barras de tejadilho pretas, vidros escurecidos e novas jantes "altitude" de 20 polegadas, com um design inspirado em flocos de neve.

O ambiente interior tem um toque desportivo. Os estofos "Twill" inspirados na fibra de carbono são acompanhados de pespontos nos bancos e debruados nos cintos de segurança, no icónico azul Alpine.

Com um A bordado no encosto do banco, os bancos dianteiros são aquecidos e possuem comandos elétricos.

Para completar esta apresentação exclusiva, o interior apresenta ainda acabamentos em Alcantara na parte superior dos bancos, na parte inferior do volante, no painel de instrumentos e nos painéis das portas, soleiras das portas com o selo Alpine e um conjunto de pedais desportivos em alumínio.

Conectividade avançada a bordo

O ecrã duplo OpenR combina um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, com um ecrã multimédia de 12 polegadas. Com o head-up display de 9,3 polegadas, a área de visualização totaliza 1.000 cm², equivalente a três tablets com ecrã tátil.

Além da conetividade Bluetooth, Apple Carplay e Android Auto melhorada, o sistema multimédia ganha novos grafismos e uma música de boas-vindas desenvolvida em colaboração com Jean-Michel Jarre.

A consola central inclui um carregador por indução, duas portas USB-C e uma tomada de 12V. Os passageiros traseiros têm acesso a duas portas USB-C e a uma tomada de 12V na parte de trás do apoio de braços central.

O sistema multimédia OpenR link, com Google incorporado, oferece o melhor dos serviços e aplicações Google, incluindo a navegação Google Maps, o controlo por voz Google Assistant e o Google Play com mais de 50 aplicações.

Vamos aos preços:

O novo Renault Austral está disponível pelos seguintes preços: