Dacia Duster e Sandero foram os modelos preferidos dos portugueses nestes seis meses de 2025

A Dacia Portugal encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados comerciais notáveis, consolidando a sua liderança no mercado de clientes particulares. Nestes primeiros seis meses do ano, os modelos Duster e Sandero foram os automóveis mais vendidos a particulares, em Portugal.

Desde que foi apresentada ao mercado português, em 2008, a Dacia tem desafiado o mercado e consolidado a sua presença enquanto uma das marcas mais vendidas no país.

Entre janeiro e junho de 2025, a Dacia reafirmou a sua posição de marca preferida dos clientes particulares, atingindo uma quota de mercado de 21,5%, correspondente à venda de 5232 unidades.

Este resultado significa que mais de um em cada cinco portugueses que adquiriu um automóvel particular escolheu um Dacia, refletindo um notável crescimento de 35% face ao período homólogo, num mercado que cresceu 11,4% (total de 24.309 unidades).

A Dacia conquistou, também, o segundo lugar no ranking nacional de marcas mais vendidas no segmento de veículos de passageiros, com 9425 veículos vendidos, o que representa 7,6% de quota de mercado.

O mercado total de passageiros registou 124.043 matrículas, com um crescimento de 6,5% face ao primeiro semestre de 2024.

Duster, Sandero e Spring foram os modelos preferidos dos portugueses

Os modelos Duster e Sandero foram os automóveis mais vendidos a particulares, em Portugal. Só do Duster foram registadas 2155 matrículas, apenas mais 63 do que do Sandero.

No segmento da mobilidade elétrica, o Dacia Spring brilhou como o automóvel 100% elétrico mais vendido a particulares, em Portugal, com 348 unidades matriculadas.

Este resultado expressa um crescimento superior a 300%, ultrapassando significativamente o crescimento do próprio mercado de elétricos, que registou 123% no mesmo período.