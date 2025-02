Dacia Duster agressivo, desportivo e cheio de esteroides

Era uma promessa dos alemães da Carpoint: tornar o novo Dacia Duster num SUV desportivo, agressivo e pronto para grandes emoções.

Duster com alma romena e musculatura alemã

Gostos não se discutem, haja quem goste do laranja, mas este Dacia Duster está com um aspeto desportivo e agressivo, que agradará a quem quer marcar pela diferença. Esta variante tuning sublinha já o que a nova linha da Dacia quis trazer ao mercado, personalidade.

Esta transformação é da responsabilidade da empresa alemã Carpoint. Este Dacia Duster Redust destaca-se sobretudo pela desportividade que a Dacia não oferecerá na sua oferta ao mercado... mas que já experimentou no seu elétrico para o Dakar.

Dacia Duster Redust

Talvez valha a pena considerar este Redust, que, exceto pela falsa entrada de ar que sobressai do capô dianteiro e a reentrância onde está alojada, o restante são componentes plásticos de estética. Nada que os romenos não saibam resolver com mestria e mantendo os custos acessíveis para os clientes.

No resultado final, face ao desenho inicial, percebe-se que há uma obediência no critério, apesar de alguns detalhes terem ficaram pelo caminho. Por exemplo, os arcos das rodas já não são tão largos como foi visto no projeto apresentado no final do verão passado.

Além disso, a decoração do guarda-lamas dianteiro é diferente e os para-choques e saias laterais também apresentam um design ligeiramente distinto. De facto, um detalhe completamente novo são os dois acabamentos quadrados para os escapes, agora posicionados ao centro da traseira.

O Dacia Duster mais desportivo... e mais caro

O toque no exterior é revelador de muito pormenor, de um refinar da estética, passando um cunho mais agressivo, como já referimos. Contudo, no interior, a história diferente.

A Carpoint entrou numa tangente inesperada, trazendo a mesma cor exterior poderosa para um interior que é difícil de descrever.

Desde as soleiras das portas até ao painel de instrumentos, todos os elementos de acabamento são pintados numa cor contrastante que, felizmente, é a mesma do exterior para que possa ser mais discreta.

A Carpoint também integrou iluminação ambiente no painel de instrumentos e nos painéis das portas, que não está disponível, ou é opcional, no modelo de produção.

O Dacia Duster Redust é uma transformação, e isso tem um preço: 42.490 euros. Sim, não é barato, mas é distinto!

Esta proposta utilizou a versão com o motor a gasolina de 130 cv, um micro-híbrido de 48 Volts que está disponível com tração dianteira ou integral e custa entre 15.000 e 20.000 euros mais do que o de série.