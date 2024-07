Conduzimos o novo Dacia Spring, um elétrico robusto e acessível ao seu bolso

O Dacia Spring quer sacudir o mercado de carros elétricos com o seu apetecível preço. Sim, a autonomia não é para todos, é para aqueles que conseguem programar bem as necessidades. Sofisticado? Claro, dentro do que os 16.900 euros oferecem. Mas não se engane, este pode bem ser o carro ideal para si, para o seu dia a dia. Fomos conduzir o elétrico e já temos uma opinião.

Dacia Spring: o sucesso em números

Este carro tem números que devem ser sublinhados, porque não passam despercebido. Lançado pela primeira vez em 2021, o Spring foi o quarto automóvel elétrico mais vendido e o primeiro a particulares em Portugal desde 2022. No total, desde o lançamento, mais de 140.000 Dacia Spring foram registados em todo o mundo.

De facto, o Dacia Spring assumiu-se como a solução ideal para as pessoas que procuravam uma mobilidade simples, económica e eficiente, com emissões zero.

Curiosamente, os dados recolhidos através dos sistemas conectados a bordo do automóvel mostram que os utilizadores do Spring fazem uma média de 37 km/dia, a uma velocidade média de 37 km/h. Em 75% dos casos, os automóveis são carregados em casa.

Com o objetivo de democratizar a mobilidade elétrica, a Dacia formulou um carro bom, agradável e acessível... claro, já o fomos conhecemos de perto.

O Spring apresenta o novo design Dacia, visto pela primeira vez na última geração do Duster. Um estilo robusto que o torna mais atrativo, quando o comparamos com a versão anterior.

O interior sofreu uma transformação notória, com uma renovação completa de todo o espaço. Da mesma forma, a única parte da carroçaria que se mantém inalterada é o tejadilho.

Interior mais fresco e mais digital

A marca faz questão de reforçar que o tablier foi totalmente reinventado. De facto, e para quem está a tento ao que este segmento de mercado tem apresentado, o Spring insiste na adoção de elementos da nova linguagem de design de interiores da Dacia. Além disso, o carro está mais digital, os comandos, estão à distância do toque de um dedo.

O novo elétrico da marca do grupo Renault apresenta agora, em todas as versões, um painel de instrumentos digital personalizável com um ecrã de 7 polegadas e um grande ecrã central multimédia de 10 polegadas nos modelos de topo de gama.

Pensado na funcionalidade, o grande ecrã tátil multimédia do Spring foi posicionado o mais alto possível, proporcionando uma ergonomia perfeita.

Além disso, o grafismo do painel de instrumentos digital personalizável, com ecrã de 7 polegadas, foi concebido para ser simples e intuitivo, oferecendo ao condutor um acesso imediato às informações essenciais.

Sim, não podemos esquecer aqueles pequenos toques que os designers quiseram deixar como inovação. Lembram-se de já termo falado no suporte para acessórios YouClip?

Exatamente, o Spring traz também este pormenor que mostramos anteriormente no novo Duster.

Por fim, o nível de equipamento Extreme inclui tapetes de borracha robustos e soleiras das portas com o design exclusivo com as já conhecidas "linhas topográficas".

Sim, o interior tem o que precisamos para o dia a dia, conforto quanto baste e a habitabilidade que os utilitários desta categoria oferecem. Claro, há sempre margem de progressão. E como houve do modelo anterior para este, haverá seguramente margem para o próximo trazer algo mais.

Já que falamos num carro para o dia a dia, não podemos esquecer a bagageira. E até aqui a Dacia percebeu que pode marcar pela positiva.

O Spring oferece o melhor volume de arrumação da categoria. Com 308 litros (+6% em relação ao modelo anterior), e 1004 litros com os bancos traseiros rebatidos. Além disso, conta com arrumação adicional, com porta-luvas duplo, compartimentos das portas, etc, com um volume total de quase 33 litros.

Novo Spring tem bom aspeto

A marca quis trazer um rejuvenescimento ao aspeto do elétrico. Antes era esguio e hoje é mais encorpado. Este novo carro apresenta-se com uma silhueta simples e discreta. Claro, aqui também a Dacia conseguiu tirar mais um ponto a seu favor. Atentem que, por ser particularmente compacto (3,70 m de comprimento) e ter um dos melhores raios de viragem do segmento (4,80 m de parede a parede), o novo Spring é muito ágil e, consequentemente, fácil de conduzir. Sim, confirmamos, é muito fácil de conduzir.

A empresa faz questão de realçar que trabalhou para conseguir uma nova estilização exterior que adorna os para-choques dianteiro e traseiro da versão Extreme. As jantes de 15 polegadas, agora de série nas versões com o motor de 65 cv e que são equipadas com coberturas de roda muito trabalhadas, contribuem para o caráter robusto do Spring.

Sem corantes nem cromados...

Como em todos os novos modelos Dacia, as peças cromadas decorativas foram removidas. O mesmo acontece com as barras de tejadilho, que são geralmente redundantes num automóvel utilizado principalmente para viagens curtas; a sua remoção ajuda a diminuir a massa do automóvel, tornando-o mais aerodinâmico e, por conseguinte, melhorando a autonomia.

O novo Spring está disponível numa gama de seis tonalidades: os já conhecidos Branco Kaolin, Azul Slate, Preto Nacarado, Cinzento Lightning, e os novos Bege Safari e Vermelho Brick.

No desempenho também há novidades

O Novo Spring ganha quatro atualizações para uma posição de condução mais ergonómica e melhor:

Novo volante para melhor aderência e acesso aos comandos.

Nova coluna de direção ajustável em altura para um design mais ergonómico.

Direção assistida elétrica reajustada para uma direção mais precisa e melhor feedback do volante.

Novas jantes de 15" para uma condução melhorada (de série na versão Extreme).

Além disto, o Spring ganha um novo modo B (Brake) com travagem regenerativa mais forte. No modo D, por sua vez, a energia produzida durante a travagem (desaceleração) é recuperada e armazenada na bateria. A desaceleração é baixa quando o condutor levanta o pé. Com o novo modo B, o condutor pode maximizar a regeneração.

Este novo Spring possui uma aceleração muito dinâmica, atingindo os 0-100 km/h em menos de 14 segundos. Mais acessível e ainda mais adaptado à utilização urbana do que nunca, está também dotado com o motor de 45 cv na versão Essential (0-100 km/h em menos de 20 segundos).

Calma, está a olhar para um elétrico citadino, um carro de família, não um bólide!

Contudo, vamos também sublinhar esta parte, a marca esforçou-se para controlar o peso do elétrico. E, como resultado, o Spring 2024 permitiu-nos um excelente consumo de energia, inferior a 13,5 kWh/100km para a versão de 65cv e de 14,1 kWh/100km para a versão de 45cv.

A bateria de 26,8 kWh foi calibrada por forma a responder às necessidades e ao estilo de vida dos condutores do Novo Spring, sem degradar o desempenho global através de um peso excessivo.

Sim, vamos lá à autonomia!

Com uma autonomia de cerca de 220 km para todas as versões, o seu desempenho é suficiente para os clientes que percorrem uma média de 37 km por dia.

O Dacia Spring está equipado, de série, com um carregador AC de 7 kW que pode carregar a bateria dos 20% aos 100%, numa tomada doméstica, em menos de 11 horas, ou em apenas 4 horas, numa wallbox de 7 kW. Está disponível um carregador DC opcional de 30 kW para um carregamento mais rápido dos 20% aos 80% em 45 minutos.

Alguns estudos dizem-nos que a maioria das pessoas não faz mais de 40 quilómetros diários nos seus meios de transporte. Imagine ter um Dacia que permite uma semana de deslocações com a mesma carga de bateria.

Além disto, agora, o Spring está equipado com um carregador bidirecional V2L (veículo-para-carga), que lhe permite ser utilizado como fonte de energia para alimentar aparelhos elétricos.

Um adaptador específico que se liga ao conetor de carregamento do automóvel, situado sob a grelha, funciona como uma tomada tradicional de 220V/16A.

No lançamento do Spring, a Dacia propõe uma gama alargada para que os clientes encontrem o modelo que responde melhor às suas necessidades:

Spring Essential : Painel de instrumentos digital de 7 polegadas, volante de 3 raios ajustável em altura, direção assistida, sistema Media Control com porta USB, limitador de velocidade, regulador de velocidade, comandos de rádio no volante, fecho centralizado com controlo remoto, vidros dianteiros elétricos, sensores de estacionamento traseiros, tomada de 12V.

: Painel de instrumentos digital de 7 polegadas, volante de 3 raios ajustável em altura, direção assistida, sistema Media Control com porta USB, limitador de velocidade, regulador de velocidade, comandos de rádio no volante, fecho centralizado com controlo remoto, vidros dianteiros elétricos, sensores de estacionamento traseiros, tomada de 12V. Spring Expression : O mesmo que o Essential + ar condicionado manual, jantes de 15 polegadas (motor de 65 cv).

: O mesmo que o Essential + ar condicionado manual, jantes de 15 polegadas (motor de 65 cv). Spring Extreme: Igual ao Expression + acabamentos interiores/exteriores em cobre, espelhos retrovisores e vidros traseiros elétricos, sistema multimédia Media Nav Live com ecrã central de 10 polegadas, 2 portas USB e conetividade sem fios com o Apple CarPlayTM e o Android AutoTM, carregador bidirecional.

O Novo Dacia Spring está igualmente disponível numa versão comercial de 2 lugares, com o Spring Cargo.

E preços?

As encomendas do novo Dacia Spring abriram, em Portugal, no dia 20 de maio, e as primeiras entregas estão previstas para o último quadrimestre de 2024.