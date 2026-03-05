GNR apanha homem por utilizar tacógrafo de forma fraudulenta

O tacógrafo é um aparelho de controlo destinado a ser instalado a bordo dos veículos rodoviários para indicação, registo e memorização automática ou semiautomática de dados sobre a marcha desses veículos, assim como sobre tempos de condução e de repouso dos condutores.

A GNR da Guarda deteve uma pessoa por manipulação e viciação de tacógrafo em veículo pesado.

tacógrafo: sistema de manipulação na unidade do veículo, impedia aparelho de fazer registo correto

A Guarda Nacional Republicana (GNR) informou, em comunicado, que deteve no passado dia 1 de março um homem por utilização indevida de cartão de tacógrafo. A ação foi levada a cabo pelo Destacamento de Trânsito da Guarda, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária.

Durante a operação, os militares abordaram o condutor de um veículo pesado de mercadorias e apuraram que este estava a utilizar um cartão de tacógrafo pertencente a outra pessoa. Este artifício permitia-lhe ultrapassar os tempos legais de condução e evitar os períodos obrigatórios de descanso.

Segundo a GNR, esta prática compromete seriamente a segurança rodoviária, uma vez que coloca em causa o cumprimento das regras relativas aos limites máximos de condução e aos períodos mínimos de repouso. A intervenção resultou na detenção do suspeito e na apreensão do cartão tacográfico usado de forma fraudulenta.

O indivíduo foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Guarda para os devidos trâmites legais.

O tacógrafo pode ser analógico ou digital, equipando, em regra, os veículos pesados de mercadorias e de passageiros em circulação, não só em território nacional, mas também em todo o território regulado por acordos multilaterais do Espaço Económico Europeu (EEE), sendo que os dados de cada condutor são registados no cartão individual, sendo intransmissível.

A GNR relembra que a manipulação ou utilização indevida de tacógrafos configura uma infração grave, podendo mesmo assumir natureza criminal. O cumprimento rigoroso destas normas é essencial para prevenir a fadiga ao volante, reduzir a sinistralidade e garantir uma circulação mais segura para todos os utilizadores da via pública.