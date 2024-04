Novo Dacia Spring chega com preço de lançamento a partir de 16.900 euros

A Dacia prometeu que o novo Spring seria "o automóvel totalmente elétrico com a melhor relação qualidade/ preço da Europa". O modelo totalmente elétrico apresentar-se-á aos portugueses pelo preço de lançamento a partir de 16.900 euros.

O novo Spring apresenta o inovador design Dacia, visto pela primeira vez na nova geração do Duster. O estilo robusto e assertivo reforça ainda mais a sua atratividade. De facto, o impacto desta transformação é visível tanto no interior, que foi redesenhado, como no exterior, onde o tejadilho é a única parte da carroçaria que se mantém do modelo anterior.

Em fevereiro, fomos conhecer esta nova máquina elétrica da Dacia, um modelo que procura encorajar os condutores a adotarem automóveis totalmente elétricos e reconhece que o design - com a eficiência, o preço e o carácter prático - é uma das peças essenciais do puzzle.

Desde o lançamento, em 2021, e com mais de 140.000 unidades vendidas na Europa, o Dacia Spring tem desempenhado um papel muito ativo na introdução da mobilidade elétrica no mercado. Este sucesso confirma a procura por automóveis elétricos acessíveis.

Partilhou Xavier Martinet, SVP Dacia, Marketing Vendas & Operações, num comunicado de imprensa.

Agora, surgem mais informações, dando conta de que as encomendas do novo Spring abrem no segundo trimestre, em Portugal, e as primeiras entregas estão previstas para o último quadrimestre de 2024.

Três níveis de equipamento: Essential, Expression e Extreme

Com base na nossa abordagem de conceção-para-o-custo, com o novo Spring continuamos a criar uma oferta elétrica competitiva, oferecendo uma gama a partir de menos de 20.000€ com equipamentos atualizados e ainda com uma autonomia combinada de 225 km, com base no ciclo WLTP.

Disse Xavier Martinet.

A Dacia melhorou a conectividade e capacidades multimédia do seu novo Spring. Equipamento de série nas versões Essential e Expression, o Media Control é um sistema multimédia controlado pelo volante com informações multimédia e chamadas telefónicas apresentadas no painel de instrumentos digital.

Inclui também dois altifalantes, ligação Bluetooth e uma porta USB. Quando ligado à aplicação gratuita Dacia Media Control, os condutores podem utilizar as funções de rádio/média e aceder a outras funcionalidades (por exemplo, navegação) através do seu smartphone, com uma ergonomia concebida para ser utilizada durante a condução.

O sistema Media Nav Live - de série na versão Extreme e opcional na Expression - dispõe de um grande ecrã tátil central de 10 polegadas que incorpora uma navegação inteligente até 8 anos, com condições de trânsito em tempo real e mapas europeus atualizados.

Além disso, pode ser utilizado para a utilização sem fios do Apple CarPlayTM e do Android AutoTM. O sistema Media Nav Live também inclui duas portas USB.

Os novos ADAS melhoram a gama de equipamento a bordo do novo Spring para cumprir as mais recentes normas de segurança europeias GSR II:

Sistema avançado de travagem de emergência (urbano/extra-urbano com deteção de veículos, peões, ciclistas e motociclos);

Reconhecimento de sinais de trânsito com alerta de excesso de velocidade;

Assistente de ajuda ao estacionamento traseiro;

Sinal de travagem de emergência;

Alerta de transposição de faixa;

Assistência à manutenção na faixa de rodagem;

Aviso de atenção do condutor;

Chamadas de emergência (eCall).

Para facilitar a vida aos condutores, a Dacia incluiu o botão "My Safety" para um acesso rápido às suas definições ADAS preferidas.

Um elétrico concebido para qualquer estrada

Conhecemo-lo de muito perto aqui, mas importa ressalvar o motor de 65 CV/ 48 kW, que proporciona uma aceleração mais dinâmica, atingindo os 0 a 100 km/h em menos de 14 segundos. Está disponível nos níveis de equipamento Expression e Extreme do novo Spring.

Ainda mais económico e ideal para uma utilização urbana, o motor de 45 CV atinge os 0 a 100 km/h em menos de 20 segundos. Está disponível no nível de equipamento Essential do novo Spring.

Na Europa, o novo Spring é o único automóvel totalmente elétrico que pesa menos de uma tonelada, com um peso em ordem de marcha de 984 kg na versão Extreme, o topo-de-gama.

É apenas 6 kg mais pesado do que o modelo da geração anterior com o nível de equipamento comparável, apesar da presença de novos ADAS, juntamente com os acabamentos atualizados e uma gama mais vasta de equipamento de série.

Com o seu peso moderado e um grupo motopropulsor eficiente, o novo Spring consome apenas 14,6 kWh/100 km, mantendo os custos de utilização controlados.

Conheça a gama disponível em Portugal