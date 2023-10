Será que pode tirar a carta de condução num carro elétrico?

A carta de condução é o documento que atesta, em Portugal, a aptidão de um cidadão para conduzir veículos a motor na via pública. Normalmente as escolas de condução possuem carros movidos a combustíveis fósseis, mas será que a lei portuguesa permite que a carta de condução seja tirada num carro elétrico?

A resposta é sim! Tal informação está plasmada no Decreto-Lei n.º 174/2009, que transpôs para a ordenamento jurídico nacional a diretiva europeia n.º 2000/56/CE. Segundo refere a lei...

A prova das aptidões e do comportamento é efectuada num veículo com transmissão manual. A prova das aptidões e do comportamento pode também ser efetuada num veículo sem pedal de embraiagem (ou alavanca, nas categorias A e A1), constando tal menção como restrição na carta de condução, não podendo o seu titular conduzir veículos de caixa manual. Por «veículo com transmissão automática» entende-se aquele onde não existe pedal de embraiagem (ou alavanca, nas categorias A ou A1). Se, devido a deficiências físicas, apenas for autorizada a condução de determinados tipos de veículos ou de veículos adaptados, a prova das aptidões e do comportamento realizar-se-á num veículo desse tipo.