Nitropc: eleva o teu gaming ao próximo nível

Já foi terra de nenhures, mas é, hoje, uma das maiores indústrias do mundo. Com cada vez mais e mais exigentes utilizadores, o gaming vai além dos jogos, sendo a qualidade dos equipamentos crucial. É por acreditar nisto e por valorizar a comunidade, que a Nitropc oferece computadores exclusivos e altamente personalizáveis.

O setor do gaming é exigente e a reivindicação por qualidade vai muito além dos jogos em si, passando também pelos equipamentos e acessórios. Consciente disso, a Nitropc abriu portas em 2008, com o objetivo de oferecer computadores exclusivos e personalizáveis. Os jogadores não são todos iguais e, por isso, as suas necessidades carecem de soluções diferentes e pensadas à medida.

Pelo conhecimento e experiência que consolidou, a Nitropc equipa os seus dispositivos com a mais recente tecnologia de hardware, e trabalha no sentido de otimizar cada vez mais os seus processos, asseverando a qualidade da jornada que é comprar um novo computador.

Aliás, de ressalvar que os técnicos da Nitropc se dedicam amplamente à assistência, facilitando o mais possível essa jornada.

Por ser uma indústria dinâmica e estar exposta aos avanços da tecnologia, a Nitropc colabora com centros educativos, fomentando a curiosidade e ajudando na formação de jovens informáticos.

Além disso, retém a confiança de pequenas e grandes empresas europeias, apoia equipas de eSports, e colabora com youtubers e influenciadores, potencializando a sua presença e aproximando-se dos consumidores.

O cuidado, a garantia de qualidade, e a vontade de fazer e entregar mais e melhor aos clientes permitiram que se consolidasse como a primeira marca de computadores gaming espanhola, e se assumisse, hoje, como uma empresa líder.

Além do gaming, a Nitropc alarga a sua oferta aos equipamentos de escritório. A partir da modalidade PC Work, oferece dispositivos para edição de áudio, fotografia/vídeo HD, renderização e modelação 3D.

Nesta vertente, a missão passa por assegurar que a experiência é funcional, confortável e rápida, tanto a partir de casa, como no escritório.

Agora, falamos diretamente para ti. Sim, gamer, para ti:

Independentemente de seres um jogador casual ou profissional, na Nitropc, encontras computadores com grande potência e desempenho, ideais para tirares o máximo de cada jogo.

A promessa para os PC Gaming é clara: tens à tua disposição uma grande variedade de equipamentos informáticos e acessórios gaming, pelo que precisas apenas de escolher o que melhor se adequa a ti e às tuas necessidades.

Além dos computadores e acessórios, encontras ainda packs para transformares o teu setup, dando-lhe a cara que quiseres.