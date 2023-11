Ugreen também promove a Black Friday e Cyber Monday, e oferece descontos até 40%

A Ugreen é conhecida pela sua montra generosa de acessórios tecnológicos, onde se destaca a sua qualidade, que é notoriamente acima da média no grupo dos low-cost. Neste fim de semana de grandes promoções Black Friday e Cyber Monday, a Ugreen oferece descontos até 40%. Termina já amanhã!

A Ugreen começou-nos a habituar com carregadores e cabos USB de grande qualidade, equiparados aos fornecidos pelos smartphones de marcas premium, e também com adaptadores USB para os mais diversos fins.

Entretanto, tem alargado bastante o seu leque de ação, nomeadamente com docas e Hubs, caixas para drives SATA e M.2, acessórios para tablet, entre outros. Mais recentemente, iniciou-se também com estações de energia, com vários modelos, de 600W a 2300W.

Deixamos alguns dos produtos mais populares, que não dispensa a visita de todos os descontos a decorrer, até 40%.

Ugreen 6-em-1 USB-C

O Hub Ugreen USB C 6-em-1 é um adaptador que disponibiliza uma série de interfaces de ligação que elevarão ainda mais as potencialidades do seu computador. Aliás, poderá mesmo ser usado para

O adaptador USB-C UGREEN 6 em 1 tem uma porta de saída HDMI 4K, leitores de cartão SD e TF e 3 portas USB 3.0. Todas as portas do hub podem funcionar simultaneamente e evitar o trabalho de ligar e desligar portas repetidamente.

Com a porta HDMI, o utilizador pode utilizar o Hub para, por exemplo, expandir ecrãs. As portas USB 3.0 permitem uma tranferência de dados a 5Gbps e os cartões podem ter uma velocidade de até 104 MB/s.

O adaptador Ugreen 6-em-1 USB-C está disponível com desconto Black Friday, por apenas 20,99€ (IVA incluído), com envio gratuito a partir de armazém europeu.

Adaptador Ugreen 6-em-1 USB-C

Doca Ugreen Dual Display 9-in-1

Se um par de monitores externos é suficiente para o seu trabalho, então uma versão mais modesta será a mais adequada. Igualmente com uma potência de alimentação de 100W (PD), permite a utilização de 2 monitores externos (HDMI ou DisplayPort), totalizando assim 3 ecrãs em simultâneo.

Para os ecrãs externos, suporta uma resolução máxima de 4K@60Hz, quer para Windows ou MacOS. Tem ainda ligação ethernet 1 Gbps.

Nas ligações USB, além da ligação USB C para o carregador e para o computador, tem duas portas USB A de 10Gbps, e uma USB C também de 10 Gbps.

A doca Ugreen Dual Display 9-in-1 está disponível por 119,99€ (IVA incluído), um desconto de 40% face ao preço normal.

Ugreen Dual Display 9-in-1

Doca Ugreen Triple Display 12-in-1

Esta doca Ugreen Triple Display 12-in-1 é do mais completo que conseguirá encontrar no mercado. A funcionalidade que mais se destaca, claro, é a possibilidade de ligar 3 monitores, podendo assim trabalhar com um total de 4 ecrãs em simultâneo. Para isso, utiliza um chip DisplayLink, que suporta resoluções de 4K@60Hz ou 8K@30Hz (apenas Windows).

Traz uma alimentação com uma potência de 100W (PD), onde além de conseguir alimentar o computador, poderá alimentar até 4 HDDs de 3.5". Tem 3 ligações USB A e 3 USB C, suportando uma largura de banda de 10 Gbps numa porta de cada tipo.

Tem ainda ligação ethernet 1 Gbit, slot para cartões SD e microSD, e ligação jack 3.5mm para headset.

A doca Ugreen Triple Display 12-in-1 está disponível com desconto Black Friday por apenas 319,99€ (IVA incluído). O envio é feito a partir de armazém europeu.

Ugreen Triple Display 12-in-1

Caixa SSD Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps

O Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps é uma caixa SSD externa com ligação USB-C que permite ao utilizador atingir uma taxa de transmissão de dados de 10Gbps. Suporta SSD até 8TB e suporta as dimensões de SSD 2230/2242/2260/2280. É também compatível com os principais sistemas operativos.

A estrutura é em alumínio com 12,6 x 4.1 x 1,4 cm, com alta eficiência para manter a drive mais fresca. Tem um cabo USB-C e um USB-C/USB-A de 25 cm.

A caixa Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps está disponível em promoção por 24,99€ (IVA incluído).

Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps

Para todos os produtos, o IVA está incluído, os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa, sem custos adicionais na entrega.

Ugreen | Black Friday