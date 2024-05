Inteligência Artificial preditiva: o que é e como funciona?

Provavelmente já ouviu falar de Inteligência Artificial (IA) generativa, mas o que é que sabe sobre IA preditiva? Parecem semelhantes, mas têm algumas diferenças importantes, juntamente com um lote de maneiras que provavelmente já está a utilizar.

O que é e como funciona a IA preditiva?

A IA preditiva usa informações de coisas que já aconteceram para fazer previsões e projeções do que pode acontecer no futuro. Para ser utilizada com sucesso, requer acesso a dados de alta qualidade e conhecimentos especializados de humanos para identificar corretamente as tendências.

Estes algoritmos recolhem dados de vários pontos de informação. Por exemplo, para medir o desempenho de uma equipa de futebol ao longo de toda a época, a IA preditiva pode recolher informações de métricas de sucesso essenciais, como oportunidades criadas, oportunidades enfrentadas e desempenhos contra determinados clubes.

Depois de os modelos de IA preditiva terem reunido as informações de que necessitam, os utilizadores podem tomar decisões e realizar mais pesquisas, se necessário.

Exemplos deste tipo de Inteligência Artificial

A IA preditiva já é utilizada em vários setores, e é possível que já tenha visto esta tecnologia em ação. Conheça algumas das melhores aplicações de IA preditiva em ação.

1. Texto preditivo

O texto preditivo é um dos melhores exemplos de IA preditiva em ação. Com base na análise da língua em que está a escrever e no seu comportamento anterior, o texto preditivo adivinha o que vai escrever a seguir. O texto preditivo também pode ajudar a corrigir erros comuns e a Apple, em particular, tem feito grandes progressos neste domínio. De facto, o texto preditivo é uma das funcionalidades do iOS 17 que requer um iPhone 12 ou posterior.

Além de analisar os seus hábitos de digitação anteriores, o texto preditivo também pode usar o contexto das suas conversas ou documentos para fornecer melhores recomendações de digitação e ortografia. Também é possível ativar as sugestões de texto preditivo no Android.

2. Identificar potenciais ameaças à segurança

A cibersegurança é uma das áreas mais importantes em que a IA preditiva é proeminente, e a análise preditiva pode ajudar a resolver o cibercrime de várias maneiras. Um exemplo em que pode ter experimentado a IA preditiva na segurança é ao iniciar sessão numa conta ou ao tentar utilizar o seu cartão bancário num local desconhecido.

É frequente receber um e-mail ou uma mensagem de texto a avisá-lo de um início de sessão invulgar e a pedir-lhe que tome medidas, se necessário. Pedir para alterar a sua palavra-passe também pode levar a essas notificações. Para garantir que não é vítima de violações de segurança, vale a pena aprender sobre a fraude de aquisição e como evitar estas ameaças.

3. Projeções económicas

A IA preditiva também é proeminente no mundo das finanças e pode ajudar os economistas a considerar a forma como os mercados financeiros irão mudar ao longo do tempo. Por exemplo, com base em dados históricos e assuntos globais atuais, a IA preditiva pode determinar se certas taxas de câmbio irão aumentar ou diminuir.

Uma vez que a IA preditiva também é boa a identificar os comportamentos dos consumidores, é possível utilizar a ferramenta para determinar como as tendências do setor irão mudar.

Esta tecnologia também pode prever os movimentos do mercado de ações e as alterações de preços das criptomoedas. Se planeia negociar com IA, vale a pena conferir essas ferramentas de criptografia baseadas em IA como ponto de partida.

Leia também: