Drone “home-made” bate recorde mundial do Guinness com um voo a 480 km/h

Um drone concebido por uma dupla de pai e filho da África do Sul, Mike e Luke Bell, estabeleceu um recorde mundial depois de voar a 480 km/h. A tentativa de bater o recorde foi realizada a 21 de abril, mas, de acordo com os homens por detrás do esforço, o projeto estava a ser trabalhado há meses.

Drone dos Bells destrói até o da Red Bull

Luke Bell é um fotógrafo e criador de conteúdos conhecido pelo seu canal no YouTube, que gere com o mesmo nome. Há cerca de um ano, Bell ganhou o desafio GoPro de 1 milhão de dólares depois de colocar a sua GoPro numa bola de ténis e obter imagens fantásticas do seu cão Ollie a apanhar a bola.

A bola de ténis foi impressa em 3D e foi o pai que a desenhou. Agora, a equipa de pai e filho juntou-se novamente para enfrentar o poder da Red Bull, que recentemente estabeleceu um recorde para o drone mais rápido ao seguir o carro do piloto de F1 Max Verstappen. O drone fabricado pelos Bells, no entanto, deixou o drone da Red Bull muito para trás.

Num mundo ideal, a viagem de Mike e Luke até ao Recorde Mundial do Guinness deveria ter sido bastante simples. O pai concebe o equipamento, o filho testa-o e a dupla continua a melhorar as velocidades até estar confiante em bater o recorde mundial e aproximar-se da equipa do Guinness.

Mas a realidade foi exatamente o oposto. A dupla sabia que, para atingir as velocidades desejadas, precisava de aperfeiçoar o design aerodinâmico.

Projeto recorde passou por bastantes falhas e imprevistos

Depois de muita deliberação, o projeto foi impresso em 3D e o drone foi montado com todos os seus componentes. Mas durante o voo inaugural, o drone incendiou-se. A equipa voltou a fazer todas as peças e tentou novamente, mas esta tentativa também resultou em chamas.

O drone, apelidado de Peregrine 2, estava a ter dificuldade em lidar com a corrente que fluía através dos seus sistemas, fazendo com que as temperaturas subissem para 130 graus Celsius. Os fios do motor começavam a arder e o drone entrava em colapso.

Uma revisão completa do projeto, utilizando fios mais grossos para os motores, demorou meses e, finalmente, a dupla tinha um drone que não se incendiava. Mas não estava nem perto do recorde de velocidade.

Os Bells continuaram a melhorar o Peregrine 2. Após meses de trabalho árduo e esforços de engenharia, estavam finalmente prontos para pilotar o seu drone na tentativa de bater o recorde. Isso precisava de ser feito à frente de várias testemunhas independentes. Mais importante ainda, a tentativa consistia em duas corridas de velocidade de 100 metros em direções opostas.

A tentativa incluiu quatro corridas, disse a Petapixel no seu relatório. O Peregrine 2 registou uma velocidade de 480,23 km por hora e estabeleceu um recorde mundial. Com a pequena câmara a bordo, o Peregrine 2 tornou-se também o drone com câmara mais rápido do mundo, voando facilmente acima dos 400 km por hora.

