24% da poluição plástica identificável está ligada a apenas 5 empresas

De toda a poluição por resíduos de plástico que pode ser identificável até à sua fabricante, quase um quarto pode ser associado a apenas cinco grandes empresas, segundo um novo estudo.

Uma equipa internacional de investigadores analisou cerca de 1,87 milhões de resíduos plásticos ambientais registados entre 2018 e 2022, descobrindo que mais de metade dos itens não podiam ser associados a uma empresa específica.

Dos restantes, os identificáveis, 24% podiam ser atribuídos a apenas cinco empresas: as fabricantes de refrigerantes Coca-Cola e Pepsi foram responsáveis por 11 e 5%, respetivamente. Seguiram-se as gigantes multinacionais do setor alimentar e das bebidas Nestlé e Danone, e uma das maiores fabricantes mundiais de produtos relacionados com o tabaco, a Altria.

A eliminação progressiva dos produtos de plástico de utilização única e de curta duração por parte dos maiores poluidores reduziria grandemente a poluição global por plásticos.

Escreveram os investigadores, num artigo publicado na Science Advances, defendendo que é essencial uma maior responsabilização, se quisermos resolver o problema crescente da poluição plástica, e sugerindo, também, que as ações positivas de apenas algumas grandes multinacionais poderiam ter uma diferença significativa.

Dos itens de plástico de marca analisados no estudo, mais de metade provinham de apenas 56 empresas e, de modo geral, quanto mais plástico uma empresa produzia, mais resíduos contribuía.

Os investigadores sugerem que as empresas do setor alimentar e de bebidas, em particular - devido à dependência do plástico de utilização única nos seus produtos - devem ser encorajadas a fazer mais para reduzir a quantidade de resíduos de plástico com que contribuem.

Os produtos alimentares e bebidas têm também uma maior probabilidade de serem consumidos em movimento, enquanto os produtos domésticos e de retalho têm uma maior probabilidade de serem consumidos no interior de edifícios e, por conseguinte, têm menos probabilidades de escapar às infraestruturas de gestão de materiais e de se infiltrarem no ambiente.

Na opinião dos investigadores, podem ser feitos esforços para reduzir a utilização de plástico, melhorar os sistemas de gestão de resíduos, alterar a conceção dos produtos e aumentar a possibilidade de reciclagem.

No âmbito dos itens que não puderam ser associados a qualquer empresa, os investigadores apelam à criação de normas internacionais e de bases de dados partilhadas, para que estes resíduos possam ser monitorizados de forma mais eficaz.

A equipa responsável pelo estudo reconheceu os esforços dos mais de 100.000 voluntários de 84 países que participaram nos eventos de recolha, em locais como praias, rios e parques: "Os eventos de auditoria voluntária têm valor para a monitorização global da poluição plástica com uma ampla cobertura espacial e temporal, que, quando analisada, pode contribuir para as políticas ao mesmo tempo que aumenta o envolvimento do público".

