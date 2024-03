Depois de Google e Amazon, NVIDIA ultrapassa agora a Aramco na capitalização de mercado

Três semanas depois de ultrapassar a Alphabet e a Amazon para se tornar a quarta empresa mais valiosa do mundo, a NVIDIA ultrapassou agora a Saudi Aramco na capitalização de mercado. Onde é que a gigante vai parar?

A fabricante de chips de IA é agora a terceira empresa mais valiosa do mundo, apenas atrás da Apple Inc. e da Microsoft Corp. A capitalização de mercado da NVIDIA está agora nos 2.13 biliões de dólares, enquanto a Saudi Aramco sofreu um declínio no valor, estando agora nos 2.028 biliões de dólares, segundo o Companies Market Cap.

Ultrapassar a marca dos 2 biliões de dólares pela primeira vez

Existem apenas quatro empresas no mundo com um valor de mercado superior a 2 biliões de dólares e a NVIDIA juntou-se a elas. Entretanto, há apenas uma empresa cujo valor é superior a 3 biliões de dólares, a Microsoft.

Mas o intenso aumento no preço das ações da NVIDIA solidificou o domínio da fabricante de chips no mercado de chips de IA, onde adquire cerca de 80% da participação de mercado. A ascensão meteórica da NVIDIA reside na procura sem precedentes pelos seus chips de IA, que alimentam centros de dados para tarefas complexas essenciais em aplicações de IA.

A procura das H100 da NVIDIA continua a ser robusta, particularmente por parte de grandes clientes como a Microsoft e a Meta Platforms. A linha de GPUs de topo da NVIDIA, com as séries Turing e Ampere, é como o super-herói das placas gráficas, oferecendo um desempenho e versatilidade incomparáveis que estão a impulsionar avanços enormes em diferentes campos.

A NVIDIA não se limita ao incrível hardware

A empresa construiu um ecossistema em torno das suas GPUs, associando-se a programadores e amigos da indústria para afinar os algoritmos de IA para o seu equipamento. Mas não podemos esquecer as suas aquisições experientes, como a Mellanox Technologies e a ARM Holdings, que aumentaram as habilidades da NVIDIA e a colocaram na frente e no centro da revolução da IA.

Embora as suas ações tenham subido principalmente devido à sua linha de produtos impressionante, o CEO da empresa, Jensen Huang, também está a investir noutras empresas de IA:

A designer de chips Arm Holdings;

A empresa de IA médica Nano-X Imaging;

A Recursion Pharmaceuticals, que utiliza a IA para encontrar novos medicamentos;

A empresa de camiões autónomos Tusimple Holdings;

E a empresa que desenvolve o reconhecimento de voz por IA SoundHound AI.

A Nvidia investiu a maior parte do dinheiro na Arm Holdings, mas as ações da SoundHound AI estão a ter o melhor desempenho. Subiram 180% este ano, valendo 1,5 mil milhões de dólares.

