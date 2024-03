Samsung elogiou um vídeo por pensar ter sido filmado com o Galaxy S24 Ultra… mas não!

Por serem duas marcas de peso, que falam para o mesmo mercado, a concorrência é natural e, no caso da Samsung e da Apple, aguerrida. Agora, numa situação caricata, a Samsung elogiou um vídeo que erroneamente pensou ter sido filmado por um Galaxy S24 Ultra, a sua máquina mais recente. Mas, afinal, não...

As marcas estão muito presentes nas redes sociais, quebrando uma barreira que, outrora, estava de pé. Hoje, até as menos irreverentes escolhem estar próximas do público, contactando diretamente com os seus clientes e estreitando a relação.

Foi numa dessas partilhas que a Samsung Brasil ficou, digamos, mal… Na semana passada, a qualidade de um vídeo publicado no X motivou um elogio da marca ao seu Galaxy S24 Ultra. Em português, respondeu ao autor do conteúdo: "Só vim para mostrar a potência do meu Galaxy S24 Ultra."

Apesar de ser um smartphone efetivamente potente, a verdade é que não foi um S24 Ultra que captou o vídeo, nem qualquer outro dispositivo assinado pela Samsung. Por sua vez, o vídeo foi filmado a partir de um iPhone 13 Pro Max, com cerca de dois anos. Para o comprovar, o autor partilhou os detalhes do conteúdo.

Pelos comentários, onde já não se encontra o da Samsung Brasil, é possível perceber a surpresa dos próprios utilizadores, que pensaram, também, que seria uma filmagem do Samsung Galaxy S24 Ultra.

Esta situação poderá não ter qualquer impacto em nenhuma das marcas, mas é, de facto, caricata. Aliás, nos comentários, são já muitas as piadas que estão ser a feitas sobre o assunto.

