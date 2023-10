Despedimentos voltam a afetar as gigantes: Qualcomm vai despedir 1.200 funcionários

A Qualcomm, uma dos principais fabricantes mundiais de chips para smartphones, anunciou que vai despedir 1.258 funcionários na Califórnia como parte das suas medidas de redução de custos. Os despedimentos afetarão os trabalhadores dos escritórios de San Diego e Santa Clara e terão lugar em dezembro.

Queda dos smartphones perante a saturação do mercado

As pessoas não estão a mudar de smartphone com a mesma frequência de antes. A inflação e as atualizações incrementais dos novos smartphones podem ser um fator a ter em conta. A empresa, que fabrica os processadores que alimentam a maioria dos smartphones Android e os chips de rádio para alguns iPhones, tem-se debatido com uma menor procura de smartphones e com o aumento da concorrência de rivais como a Apple e a Huawei.

A Apple está supostamente a desenvolver os seus chips para reduzir a sua dependência da Qualcomm, enquanto a Huawei está a mudar para fornecedores chineses para futuras encomendas no meio das restrições comerciais em curso dos EUA.

A Qualcomm revelou os cortes de empregos num arquivo com o Departamento de Desenvolvimento de Emprego da Califórnia, conforme exigido pela lei estadual. O processo mostrou que mais de metade das demissões virá das suas equipas de engenharia, enquanto o restante terá impacto noutras funções, como pessoal técnico.

A empresa já havia reduzido sua força de trabalho em cerca de 5% este ano em comparação com os seus gastos em 2022. Em agosto, cortou 415 empregos no seu campus de San Diego. O diretor financeiro da Qualcomm, Akash Palkhiwala, alertou que mais cortes poderiam ser esperados, dizendo que a empresa iria "implementar proativamente ações de custo adicionais".

Impacto dos despedimentos da Qualcomm na indústria tecnológica

Os despedimentos são o mais recente golpe para a indústria tecnológica, que tem assistido a vários cortes de postos de trabalho este ano devido ao abrandamento das vendas de smartphones. A Qualcomm, que divulgará os seus lucros do quarto trimestre no próximo mês, provavelmente reduzirá sua receita em cerca de 19% este ano.

O diretor executivo da empresa, Cristiano Amon, tem tentado diversificar a Qualcomm para novos mercados, como os dispositivos da IoT, os auscultadores de realidade virtual, os automóveis e outros. No entanto, são necessários mais do que estes esforços para compensar o declínio do seu negócio principal de smartphones.

De acordo com um relatório, Holger Mueller, analista da Constellation Research Inc., mencionou que a Qualcomm enfrentou desafios significativos devido às oscilações na indústria de fabricação de chips. Observou que a Qualcomm já havia conseguido mitigar o impacto dessas oscilações na sua força de trabalho. Ainda assim, a empresa pode precisar de implementar algumas reduções de mão de obra.

A Qualcomm não é a única fabricante de chips a cortar empregos este ano. Em agosto, a Intel anunciou que iria despedir mais de 300 trabalhadores nos seus escritórios na Califórnia. A Micron, outro fabricante de chips, também cortou 10% da sua força de trabalho, ou seja, cerca de 4.800 postos de trabalho, e suspendeu os bónus no início de 2023.

