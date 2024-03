Earbuds Ultra Open: conheça a nova solução da Bose para ouvir música em “modo aberto”

Os Earbuds Ultra Open da Bose acabam de chegar a Portugal e poderão ser a solução que muitos utilizadores desejam na hora de ouvir música. Com um design que funciona quase como um acessório, os novos auriculares apresentam-se como uma solução para ouvir música em "modo aberto". O Pplware esteve a conhecer esta novidade, apresentada hoje, em Portugal, e traz-lhe os highlights deste equipamento visivelmente diferente, mas muito interessante e pertinente.

Líder no desenvolvimento e fabrico de produtos e tecnologias de áudio, a Bose assume alguma irreverência no desenvolvimento de novos produtos, alegando foco em "fazer as coisas de forma diferente". Além disso, argumenta desenhar gadgets com base nas necessidades reais do utilizador.

Agora, e a comprová-lo, trouxe para Portugal a mais recente inovação da marca, que chega como uma nova forma de o utilizador ouvir música e estar, ainda assim, presente no contexto que o rodeia: os Earbuds Ultra Open.

Parecendo quase um acessório, leve e confortável, os Earbuds Ultra Open assumem uma forma intra-auricular e prometem, assim, uma conexão constante com o ambiente e uma estabilidade singular. O som mantém-se privado e só o utilizador consegue ouvi-lo.

Sem comprometer a qualidade, a Bose revela que os novos Earbuds Ultra Open foram redesenhados para se adaptarem confortavelmente à orelha nas mais variadas atividades diárias, colmatando um problema que é (infelizmente) comum no mundo dos auriculares.

Aquando da apresentação desta proposta, em Portugal, Guillermo Vazquez da Bose partilhou alguns cenários em que esta nova abordagem de áudio em "modo aberto" pode ser particularmente útil:

Ouvir conteúdos no escritório, sem perder o "fim à meada" do que está a acontecer à volta;

Manter os mais novos conectados com o mundo exterior, enquanto fazem scroll nas redes sociais ou ouvem música;

Andar pela rua consciente do que se passa à volta;

Para artistas de música, por exemplo, ouvir a música, enquanto ouve um instrumento;

Entre outros.

Os Earbuds Ultra Open são diferentes, mas muito pertinentes

Para que esta abordagem auditiva funcione, a Bose desenvolveu uma tecnologia chamada OpenAudio, por via da qual é possível combinar uma ligação com o ambiente envolvente e um som privado que só cada utilizador consegue ouvir.

Apesar de não desligar totalmente o utilizador daquilo que o rodeia, os auriculares incluem uma das mais recentes tecnologias da Bose: o áudio imersivo, que permite criar um campo sonoro incrivelmente realista.

Além de ideais para as várias tarefas do dia a dia, o utilizador pode emparelhar os Earbuds Ultra Open com colunas e soundbars inteligentes da Bose. O objetivo passa por oferecer uma experiência de audição de TV pessoal com controlo de volume independente.

Disponíveis em duas cores, preto e branco fumado, os novos Ultra Open Earbuds da Bose incluem um estojo rígido para os guardar e recarregar, bem como um cabo de carregamento USB tipo C.

Os auriculares estão disponíveis, em Portugal, por 379 euros, nos principais pontos de venda.

Em breve, o Pplware partilhará a análise deste gadget promissor, bem como mais pormenores.