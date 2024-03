QIDI Q1 Pro, a nova impressora 3D com câmara de aquecimento ativo e muita tecnologia

As impressoras 3D FDM baseiam-se num princípio de funcionamento cuja margem para evolução é limitada, mas mesmo assim, alguns fabricantes conseguem "tirar coelhos da cartola". É o caso da QIDI, que acaba de lançar a QIDI Q1 Pro com uma câmara de temperatura controlada, para impressão de alta qualidade, e muitos outros aspetos interessantes.

Sobre a QIDI A QIDI Technology, fundada em 2014, é uma fabricante de impressoras 3D com uma gama completa de impressoras FDM de alta qualidade. Tem o seu próprio centro de I&D e laboratório. A empresa possui 15.000 m² na área de produção, 1.000 m² no centro de I&D e produção anual de 50.000 conjuntos de impressoras 3D. Também possuímos uma série de patentes e direitos autorais de software. Todos os seus produtos passaram pela certificação de qualidade de segurança MET, certificação CE, FCC e ROHS. Tem grande experiência em OEM, ODM. A QIDI Technology tem grande relação estratégica internacional, sendo o primeiro fornecedor chinês de impressoras 3D a trabalhar diretamente com a Amazon. Os seus produtos e serviços são bem recebidos por utilizadores em todo o mundo.

A nova impressora 3D QIDI Q1 Pro promete diferenciar-se da concorrência e apresenta pormenores que permite aperfeiçoar a precisão na impressão, a robustez e a fiabilidade.

É adequada para todo o tipo de utilizadores, desde os iniciantes, que vão utilizar uma impressora 3D pela primeira vez, até aos estúdios profissionais que produzem peças em grande escala.

Especificações completas

Área de impressão : 245 x 245 x 245 mm

: 245 x 245 x 245 mm Precisão : +/-0,1 mm

: +/-0,1 mm Velocidade : 600 mm/s (aceleração 20000 mm/s²)

: 600 mm/s (aceleração 20000 mm/s²) Material bico : metal duplo

: metal duplo Diâmetro bico : 0,4 mm (opcional de 0,2/0,6/0,8 mm)

: 0,4 mm (opcional de 0,2/0,6/0,8 mm) Tipo extrusor : Direct drive (35 mm/s², relação 8,9:1)

: Direct drive (35 mm/s², relação 8,9:1) Temperatura máxima extrusor : 350ºC

: 350ºC Temperatura máxima câmara: : 6 ºC (independentes)

: 6 ºC (independentes) Temperatura máxima base : 120ºC

: 120ºC Firmware : Klipper

: Klipper Processador : Cortex-A53 64-bit

: Cortex-A53 64-bit Conectividade : Wi-Fi, USB, Ethernet

: Wi-Fi, USB, Ethernet Compatibilidade SO : Windows, MacOS, Linux

: Windows, MacOS, Linux Software Slicer : QIDI Slicer / Cura / Simplify 3D / ORCA / PRUSA

: QIDI Slicer / Cura / Simplify 3D / ORCA / PRUSA Potência : 350W

: 350W Dimensões : 477 x 467 x 489 mm

: 477 x 467 x 489 mm Peso: 20 kg

A câmara de aquecimento ativo da QIDI Q1 Pro

O controlo de temperatura é um dos segredos da impressão 3D. Se uma base aquecida é determinante no controlo do arrefecimento das primeiras camadas, para evitar empenos, então um controlo total ajuda muito mais nessa tarefa.

A diferença de temperatura entre a base o ambiente circundante é muito inferior com uma câmara aquecida, conseguindo assim uma impressão de alta qualidade, principalmente para materiais como ABS e PA.

Sensor duplo para nivelamento automático da base

O nivelamento da base é determinante para que o objeto impresso tenha o aspeto esperado. A Q1 Pro traz sensor duplo para que a base fique nivelada com grande precisão, garantindo assim não só uma primeira camada perfeita, como também todas as que se seguem.

Extrusor de nova geração e suporte para impressão de quase todos os filamentos

Dependendo da finalidade do objeto a imprimir, a utilização do material apropriado é também muito importante, pois de outra forma poderá acabar por não servir o propósito.

Mas isso não será sequer uma questão, porque a QIDI Q1 Pro tem características que permitem a utilização de praticamente todo o tipo de material existente no mercado para impressão FDM. O bico de metal duplo num extrusor de nova geração permite dar a robustez e estabilidade necessárias a uma impressão de alta qualidade.

Duplo eixo Z com motor

Olhando ao segmento profissional, esta é uma característica obrigatória para que a margem de controlo seja adequada. Desde o nivelamento automático e a uma grande estabilização, só um eixo Z duplo consegue atingir determinado nível de precisão.

Preço e disponibilidade

A nova QIDI Q1 Pro apresenta-se como a única impressora 3D com câmara de aquecimento ativo no mercado disponível abaixo dos 500€. Assim, estreia-se no mercado por um preço de lançamento de 469€, um valor muito competitivo tendo em conta o que é oferecido. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

QIDI Q1 Pro