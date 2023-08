CyberDog 2 – o cão robô da Xiaomi foi atualizado e já sente a presença de humanos

A Xiaomi apresentou o seu novo smartphone dobrável, mas as novidades foram muito além disso. Um dos mais curiosos lançamentos foi o CyberDog 2, um cão robô, com habilidades impressionantes.

O CyberDog 2 é uma atualização do cão robô da Xiaomi que surge ainda mais inteligente e realista. Com um peso de apenas 8,9 kg, aproximadamente do tamanho de um Doberman, é também mais compacto em relação à geração anterior. Na verdade, para quem tem a série Black Mirror como referência, é impossível não associar esta máquina a um dos mais impressionantes episódios, o Cabeça de Metal. Para quem não viu, não há spoilers... assistam!

Quando ao CyberDog, está equipado com o microatuador CyberGear, desenvolvido pela própria Xiaomi, o que potencia ainda mais a mobilidade do robô e suporta manobras de elevada dificuldade, como saltos mortais contínuos e recuperação de quedas.

O cão robô oferece um controlo mais preciso e permanecerá intacto mesmo se for tocado continuamente. Além disso, o CyberDog 2 está equipado com um sistema de fusão de sensores e tomada de decisões, oferecendo 19 sensores para visão, toque e audição. A Xiaomi refere mesmo que "pode sentir a sua presença". Integra ainda tem uma câmara com IA de 13 MP, uma câmara RGB de 1 MP e uma câmara olho de peixe.

O CyberDog 2 foi concebido com um código tão aberto quanto possível, desde a codificação até aos desenhos estruturais, e fornece programação gráfica e processamento modular de diversas capacidades de deteção. Com o seu ecossistema de código aberto em constante evolução, a família CyberDog atrairá mais programadores a participar, enquanto promove de forma contínua o progresso e o aperfeiçoamento de robôs, para beneficiar as vidas das pessoas no futuro.

O CyberDog 2 será vendido por 13 mil yuans, qualquer coisa como 1 645 euros, à taxa de câmbio atual, mas só será vendido na China.