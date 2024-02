Concept da Motorola avistado no MWC 2024: um smartphone que pode ser usado no pulso

Conhecemos os smartphones, os smartwatches, os smart rings e uma série de outros equipamentos inteligentes que se revelaram verdadeiramente úteis, ao longo do tempo. Depois de o ter anunciado, a Motorola apresentou um concept de smartphone flexível que se adapta ao pulso do utilizador. Quão útil será?

A fabricante, que já assina dobráveis como o Motorola Razr e o Motorola Razr Plus de 2023, apresentou o concept de um dispositivo que poderá um dia funcionar como um smartphone e, ao mesmo tempo, um smartwatch.

Apesar de parecer um nome dedicado à funcionalidade do ecrã dobrável, a marca chama-lhe Motorola Adaptive Display e está a mostrá-lo no Mobile World Congress (MWC) 2024, em Barcelona.

O painel traseiro é feito de uma malha macia, visando uma utilização do telemóvel mais confortável para o utilizador.

Conforme mostrado no vídeo abaixo, a utilizadora tem uma pequena faixa à volta do pulso - presumivelmente equipada com ímanes nas peças planas situadas na parte superior e inferior -, que servirá para ajudar o smartphone a manter-se no lugar quando está a ser usado como smartwatch.

Mais do que dobrar-se para se adaptar ao pulso do utilizador, o Motorola Adaptive Display permite controlar vários recursos e aplicações enquanto envolve o pulso, bem como assumir um mostrador para as horas.

O nível a que este concept pode dobrar-se é muito limitado, sendo, para já, aparentemente difícil de operar. Além disso, fica a dúvida relativamente à aplicabilidade real do dispositivo, uma vez que é consideravelmente mais volumoso e aparatoso do que um smartwatch convencional.

De qualquer modo, trata-se de um conceito curioso que, chegando ou não às mãos dos utilizadores, mostra que as marcas não estão paradas.