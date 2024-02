Elon Musk descobre que só pode instalar Windows 11 com conta Microsoft e não gosta

Todos sabem que Elon Musk é um "opinon maker" de argumentos muitas vezes inflamados e muito diferentes do que pode ser considerado o normal. O dono da Tesla veio agora dar mais uma das suas machadadas ao perceber que não pode instalar o Windows 11 sem uma conta Microsoft e não ficou contente.

Todos os que acompanham as novidades da Microsoft e do Windows 11 sabem que a gigante do software tem mudado o seu sistema para obrigar a usar uma conta. Esta mudança não tem sido bem recebida, mas ainda assim é algo que parece não se poder evitar.

Com este requisito já aceite, vem agora a opinião de um dos homens mais fortes da área. Elon Musk terá comprado um PC novo e ao tentar instalar o Windows deparou-se com a situação com que muitos já se depararam: não é possível instalar o sistema da Microsoft sem uma conta.

Claro que ao deparar-se com esta situação, o homem forte da SpaceX não ficou nada satisfeito e recorreu ao X para manifestar o seu desagrado. Não quer dar acesso aos seus dados e alimentar os sistemas da Microsoft, em especial a IA.

Claro que rapidamente surgiram respostas em que era explicado a Elon Musk como contornar esta situação. As soluções existem, apesar de não estarem completamente visíveis, levando os utilizadores a criar ou registar a sua conta em algo tão simples como instalar o Windows.

Elon Musk acabou por deixar um último recado à Microsoft numa última publicação feita no X. A frase é curta, mas mostra novamente o seu desagrado com a situação e com a obrigatoriedade de usar a conta e de ter acesso à Internet.

Esta não é uma situação nova, tendo já muitos utilizadores sido confrontados com ela. A posição de Elon Musk vem dar força aos protestos, mas provavelmente sem grande impacto, uma vez que a Microsoft por norma define estas medidas e raramente inverte a sua decisão.