Docker: Vamos criar a primeira aplicação e colocar num container

O Docker é uma plataforma de software que simplifica o processo de desenvolvimento, implantação e execução de apps dentro de containers. Depois de uma apresentação da tecnologia aqui, de ensinarmos alguns comandos, de ensinarmos a instalar o Docker... hoje vamos aprender a criar a primeira aplicação e a colocá-la num container.

Container são ambientes isolados e leves que têm tudo o que a app precisa para ser executada, incluindo bibliotecas, dependências e código. Com o Docker, os programadores podem empacotar as suas aplicações com todas as partes necessárias, garantindo consistência entre diferentes ambientes, desde o desenvolvimento até a produção. Isso torna a implantação de apps mais rápida, confiável e escalável.

Primeira app e container em Docker

#1 - Criação do projeto

Para este projeto vamos criar 2 ficheiros. Um ficheiro com o nome Dockerfile e um ficheiro com o nome app.py.

#2 - Ficheiro app.py

Dentro do ficheiro app.py vamos inserir o seguinte código em Python:

#!/usr/bin/env python3 print ( "Olá Mundo! Viva o Pplware" ) #!/usr/bin/env python3 print("Olá Mundo! Viva o Pplware")

Na prática, quando este script for executado escreve no ecrã: "Olá Mundo! Viva o Pplware".

#3 - Ficheiro Dockerfile

Vamos agora criar o ficheiro Dockerfile e colocar a seguinte informação. Na prática, indicamos que pretendemos ter a última versão do python, copiamos o script app.py para a raiz do sistema e depois executamos o script. DE referir que este tutorial foi feito para Linux.

FROM python:latest COPY app.py / CMD [ "python" , "./app.py" ] FROM python:latest COPY app.py / CMD [ "python", "./app.py" ]

#4 - Criar imagem Docker

Para criar a imagem Docker, basta que execute este comando na pasta onde tem os ficheiros app.py e Dockerfile

docker build -t primeiraapp . docker build -t primeiraapp .

#5 - Executar a app

Para executar a app, basta que corra o seguinte comando:

docker run primeiraapp docker run primeiraapp

Pode ver informações sobre o container usando o comando docker ps -a.

Como já referimos, as vantagens do Docker são mais que muitas, até porque desta forma o tempo de deploy é bastante reduzido comparativamente a outras soluções (ex. virtualização). Uma solução criada em Docker é altamente portável (conceito: Desenvolve uma vez... executa em qualquer lugar).