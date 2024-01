Vai comprar uma lâmpada? Saiba como “ler” a etiqueta energética

A etiqueta energética é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão do consumidor, aquando da aquisição de novos produtos consumidores de energia ou relacionados com energia. Saiba como "ler" a etiqueta de uma TV.

As fontes de luz têm uma etiqueta energética que permite saber todas as características do produto. Desde 2021, que as "novas" etiquetas estão implementadas nas lojas físicas e online para os seguintes cinco grupos de produtos:

Aparelhos de refrigeração, como frigoríficos e congeladores, incluindo aparelhos de armazenagem de vinhos;

Máquinas de lavar roupa e máquinas combinadas de lavar e secar roupa;

Máquinas de lavar louça;

Ecrãs eletrónicos, incluindo televisores, monitores e ecrãs de sinalização digitais;

Fontes de luz (lâmpadas).

Etiqueta energética para fontes de luz

Como se pode ver pela imagem seguinte, na etiqueta energética para fontes de luz está incluída a seguinte informação e elementos:

Classe de eficiência energética do produto

Escala das classes de eficiência energética, de A a G (A é mais eficiente e G é menos eficiente)

Consumo de energia da fonte de luz no modo ligado

Código QR

No que diz respeito à classe energética, a seguinte tabela faz uma comparação no que diz respeito à poupança de energia em comparação com a Classe C (0%).

O código QR disponível, permite saber informações sobre a cor das fontes de luz (por exemplo, branco quente, branco neutro ou branco frio), capacidade de atenuação, vida útil média, bem como outros recursos sobre a qualidade luminotécnica, incluindo reprodução cromática e cintilação.

Pode ver também aqui a etiqueta energética para as TVs.

