Apple tem o pior início de ano de sempre! Perdeu $177 mil milhões de valorização

A Apple, gigante da tecnologia e líder de longa data do mercado de ações, está a enfrentar o seu pior início de ano da história recente. As ações da empresa sediada em Cupertino caíram 0,4% na sexta-feira, o que marcou o quinto dia consecutivo de perdas.

A queda segue-se a relatórios que sugerem que o Departamento de Justiça está a aproximar-se da apresentação de um processo antitrust contra a Apple. Esta potencial batalha legal junta-se aos desafios crescentes que a Apple enfrenta, desde a diminuição das vendas do iPhone até às disputas de patentes sobre o seu inovador relógio.

A Comissão de Comércio Internacional (ITC) considerou a Apple culpada de infringir uma patente detida pela fabricante de oxímetros de pulso Masimo.

Apesar de ter oscilado entre ganhos e perdas na sessão de sexta-feira, as perdas registadas marcam a destruição mais significativa do valor de mercado da Apple no início de qualquer ano de que há registo.

Toda a gente está a vender os seus vencedores e a comprar os perdedores. Está a haver um grande reequilíbrio.

Disse Brian Mulberry, client portfolio manager (gestor de carteiras de clientes) da Zacks Investment Management, referindo-se à "rotação de carteiras" que os investidores normalmente fazem no início do ano.

Luta acesa entre Apple e Microsoft

A Apple, que detém o título de empresa cotada em bolsa mais valiosa do mundo desde julho de 2022, já viu o seu valor de mercado ser reduzido em 177 mil milhões de dólares este ano. Esta queda na sorte também reduziu a vantagem da empresa sobre a Microsoft, a sua rival tecnológica, para menos de 100 mil milhões de dólares.

As crescentes preocupações com as vendas do iPhone provocaram uma segunda descida da classificação dos analistas esta semana, intensificando o escrutínio sobre o preço das ações da Apple. O valor da gigante tecnológica caiu uns impressionantes 155 mil milhões de dólares, mais de três vezes o valor da Ford, numa única semana.

Embora a Apple continue a deter a coroa de empresa mais valiosa do mundo, com 2,83 biliões de dólares, a Microsoft, com uma avaliação atual de 2,73 biliões de dólares, está a diminuir a diferença.

Numa altura em que o mais recente iPhone da Apple foi apelidado de "o maior fracasso da história da Apple", a Microsoft beneficiou dos seus empreendimentos de inteligência artificial, particularmente do seu investimento de 13 mil milhões de dólares na OpenAI e no ChatGPT.

Para além da dinâmica imediata do mercado, a Apple enfrenta outros desafios na China, sob a forma de concorrentes como a Huawei, que estão a ganhar quota de mercado, e as restrições governamentais à utilização do iPhone impedem ainda mais o crescimento.

