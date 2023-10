iOS 18: quais os iPhones que irão receber esta atualização?

Sim, sabemos que o sistema operativo do iPhone ainda vai no iOS 17.1, que acabou de chegar ao público em geral. Contudo, a Apple estará já a trabalhar naquele que dizem ser um "sopro de juventude" no software que rege o mais lucrativo dispositivo da empresa de Cupertino. As novidades falam em Inteligência Artificial no iOS 18 e, como tal, mais exigência de hardware. Então, quais os iPhones que irão receber esta atualização?

A atualização para o iOS 18 ainda está longe, mas já se fala dos iPhones que poderão ou não ser atualizados após o "corte" do iOS 17. Ainda estamos na fase de atualização do iOS 17.1, bem como as versões equivalentes dos outros sistemas operativos da Apple. Contudo, o interesse pela próxima grande versão do sistema, o iOS 18, está a aumentar à medida que o tempo passa. E tanto mais que os rumores indicam que as suas novas funcionalidades se centrarão na IA.

À medida que este cenário se começa a desenrolar, muitos perguntam: que modelos de iPhone serão compatíveis com o iOS 18?

A Apple ainda não confirmou, nem o fará durante algum tempo, mas podemos ter uma ideia de quais os iPhones que serão ou não suportados.

Modelos de iPhone (supostamente) compatíveis com o iOS 18

Com o iOS 17, a Apple deixou para trás o iPhone X que agora só pode atualizar para o iOS 16.

A chegada da IA generativa no iOS 18 pode exigir mais poder, então poderíamos ver mais cortes na lista de modelos suportados. Isso coloca o iPhone XR e XS na mira, que podem ser deixados de fora e correr apenas o iOS 17.

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª geração)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3.ª geração)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max / Ultra

Obviamente, o iPhone 16 também deve ser adicionado a esta lista, embora ainda seja um rumor demasiado distante para poder falar sobre os modelos que esta gama trará. Mas a sua compatibilidade com o iOS 18 estará assegurada.

Modelos de iPhone NÃO compatíveis com o iOS 18

Se formos pela lista de suposta compatibilidade, os iPhones que não seriam compatíveis com o iOS 18 seriam:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone SE (1.ª geração)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Todos os modelos e gerações anteriores

Data de lançamento do iOS 18

Se o cronograma da Apple não mudar, devemos ver as primeiras informações oficiais sobre o iOS 18 em junho de 2024, mês em que a empresa costuma realizar a sua conferência anual de programadores.

Nesse momento, teríamos um verão de 2024 com versões beta do sistema e uma versão final e estável para todos no final de setembro de 2024.