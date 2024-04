Vendas do iPhone caem 20% no maior mercado do planeta e Huawei cresce 70%

O desempenho das vendas do iPhone parecem estar a perder fôlego, pelo menos em alguns mercados-chave para a Apple. A concorrência tem aproveitado e crescido de forma única, mostrando um reequilibrar das vendas. Os dados mais recentes mostram que as vendas do iPhone caíram 20% no maior mercado do planeta, em oposição à Huawei, que cresceu 70% nas vendas.

Apple vê as vendas do iPhone caírem na China

É na China que muito do desempenho das marcas de smartphones é medido e avaliado. Este mercado é o maior do planeta e a Apple teve até há pouco tempo uma posição de destaque. As quebras nas vendas iniciaram-se com 2024 e isso já foi visto várias vezes desde que o ano foi iniciado.

Agora, segundo os dados da Counterpoint, a Apple voltou a perder terreno face à concorrência no maior marcado do planeta. As vendas do iPhone voltaram a cair no primeiro trimestre de 2024, perdendo 19% no neste período, o pior desempenho da marca desde 2020.

Este desempenho menos positivo viu a participação da Apple no maior mercado mundial de smartphones cair para 15,7%, estando nos 19,7% um ano antes. Isso coloca a criadora do iPhone quase no mesmo patamar que a Huawei, que aparentemente não para de crescer.

Huawei aproveitou para crescer nos smartphones

O caso da empresa chinesa é de tal forma destacado que a colocam no topo da tabela de crescimento. Com o lançamento de novos smartphones, a Huawei conseguiu crescer 70% em apenas um ano. O crescimento da Huawei foi em grande parte atribuído ao lançamento bem-sucedido da série Mate 60 com capacidade 5G, bem como à reputação duradoura da marca.

A Apple perdeu a liderança do mercado de smartphones na China para a rival Vivo, caindo diretamente para o terceiro lugar neste trimestre. Esta é seguida pela Huawei, cuja participação de mercado saltou para 15,5%, de 9,3% um ano antes. A Honor, uma marca que nasceu dentro da Huawei, ficou em segundo lugar da tabela.

A China é o terceiro maior mercado da Apple e gerou cerca de 17% da sua receita total no trimestre de outubro a dezembro. Esta perda no mercado na China acontece após ter sido mostrado no início deste mês que a empresa norte-americana sofreu uma queda de quase 10% nas vendas globais de smartphones no primeiro trimestre de 2024.