Lucros da Tesla derrapam enquanto a empresa de Elon Musk tenta recuperar as vendas

A Tesla atravessa um momento menos positivo na sua história. A empresa de Elon Musk revelou números de produção que ficam muito longe do que é o seu padrão e que temos visto ao longo de muitos trimestres nos últimos anos. Para reforçar e a confirmar este momento surgem agora os resultados financeiros, que mostram que os Lucros da Tesla derraparam.

Elon Musk sempre apostou na Tesla como uma das suas melhores e mais robustas fontes de rendimentos. Acredita que o futuro é dos carros elétricos e será este mercado que conseguirá mudar a indústria de uma forma que será permanente e sem o regresso aos modelos tradicionais.

Claro que como qualquer outra empresa, está sujeita ao que o mercado dita e nem sempre as notícias são positivas. Na apresentação de resultados do 1.º trimestre de 2024, a Tesla reportou um lucro líquido de 1,1 mil milhões de dólares e uma receita de 21 mil milhões de dólares, uma queda de 9% em relação aos 23,3 mil milhões de dólares do mesmo período do ano passado.

Os lucros da empresa, que já foi motivo de inveja na indústria automobilística, estão no nível mais baixo em seis anos, graças ao corte desenfreado nos preços e à desaceleração da procura, como já tínhamos visto. Elon Musk culpou este cenário numa mudança em toda a indústria de veículos elétricos a bateria para híbridos.

Este relatório trimestral está cheio de alertas. As receitas totais caíram 13% ano após ano. As despesas operacionais caíram 37% e o lucro líquido atribuível aos acionistas caiu 55%. A empresa tem um fluxo de caixa negativo de 2,5 mil milhões, o que significa que não sobra dinheiro após cumprir as despesas operacionais, de capital e de ajuste de despesas não monetárias da Tesla.

Na apresentação de resultados da Tesla houve ainda espaço para serem reveladas algumas informações adicionais. Elon Musk revelou que resolveu atrasar o desenvolvimento do seu carro elétricos mais barato e que está agora focado no na apresentação do robô táxi, o que deverá acontecer em agosto deste ano.

Espera-se que a Tesla recupere destes resultados menos positivos e que no próximo trimestre o cenário mude. Ainda assim, as vendas devem crescer e mostrar como a empresa de Elon Musk ainda tem uma posição no mercado e uma palavra a dizer neste contexto.