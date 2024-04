Starlink testa com sucesso chamadas via iPhone a partir dos quatro cantos do planeta

A Starlink está mais uma vez a testar com sucesso a cobertura móvel com o iPhone e não só, em áreas remotas. Este teste de performance mostra como vários smartphones atualmente já estão aptos.

Starlink permitirá internet e voz para chamadas

Embora ainda esteja numa espécie de fase beta em alguns países, a Starlink já está a começar a funcionar bem. Um exemplo é a cobertura sobre Portugal.

Esta empresa, fundada e gerida por Elon Musk, tornou-se num fornecedor de Internet via satélite cujo serviço tem como objetivo também oferecer uma ligação para chamadas a partir de qualquer parte do mundo, independentemente do grau de cobertura (daí a ligação via satélite).

Para tal, é necessário um dispositivo móvel capaz de efetuar chamadas com estas características, algo que as duas últimas gerações do iPhone já possuem.

A empresa confirma que os últimos testes foram muito positivos, pelo que vale a pena saber um pouco mais sobre o assunto, caso nunca tenha ouvido falar dele e pense que pode ser do seu interesse.

iPhones aprovados nos últimos testes da Starlink

No referido comunicado da SpaceX, que é a empresa-mãe da Starlink, é confirmado que a empresa efetuou vários testes com smartphones puramente comerciais.

Por outras palavras, tratam-se de modelos que já estão à venda e que não foram modificados para os testes. Citam modelos da Google e da Samsung, mas também da Apple.

Recorde-se que existem atualmente oito telemóveis da Apple capazes de se ligar a satélites para fazer chamadas:

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max,

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Esta é uma funcionalidade que, salvo alguma surpresa, continuará a estar presente nas gerações futuras, como o iPhone 16 e o iPhone 17.

Cobertura global para fazer chamadas

Os testes da Starlink incluíram verificações da ligação em todo o tipo de áreas. Desde as habituais zonas urbanas às zonas rurais, normalmente mais problemáticas, bem como a outros espaços naturais, como florestas e afins, testando tanto em céus limpos como nublados.

Mesmo em zonas muito arborizadas que, à priori, poderiam causar uma má ligação.

De acordo com a empresa, estes problemas foram resolvidos com êxito e os iPhones (entre outros dispositivos) conseguiram obter uma ligação por satélite para efetuar chamadas.

Vale a pena referir que atualmente têm cobertura em grande parte do globo. Toda a Austrália e a maior parte da Europa, com exceção de alguns territórios como a Sérvia, a Bósnia e Montenegro, estão cobertos.

Portanto, estaremos a poucos anos (ou até a menos de um ano) de termos uma opção de chamadas e dados para navegar na Internet que dispensará o operador convencional.