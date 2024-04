Tesla lança Model 3 Performance! Saiba quanto custa em Portugal

A Tesla tem mais um trunfo para conquistar os condutores que são fãs de carros elétricos. Falámos do novo Tesla Model 3 Performance que já pode ser encomendado no site da Tesla Portugal. Saiba quanto custará.

O Tesla Model 3 Performance não é propriamente uma novidade. Tal como tínhamos referido em janeiro, a marca de Elon Musk preparava-se para fazer umas mudanças, especialmente no Tesla Model 3, que passou agora a ter um modelo de elevado desempenho.

Os rumores sobre o nome não passaram disso mesmo, pois esta versão terá o nome de Performance. Segundo é referido no site, "a nossa unidade de acionamento Performance da geração mais recente – a mais potente alguma vez instalada no Model 3, permitindo alcançar 460 cavalos de potência e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,1 segundos".

É também referido que "um novo sistema de amortecedores adaptativos mantém o Model 3 Performance bem assente na estrada, para que possa enfrentar, com confiança, curvas a qualquer velocidade com o máximo controlo e conforto".

Os novos bancos (desportivos) dianteiros apresentam um reforço melhorado e uma posição de condução mais profunda e envolvente, além de aquecimento e ventilação para o manter confortável.

No comunicado da marca é ainda referido que foram implementadas “atualizações importantes no hardware do chassis para corresponder ao desempenho melhorado dos sistemas de condução e suspensão” e “o aumento da rigidez estrutural, as molas, as barras estabilizadoras e os casquilhos atualizados proporcionam um chassis com maior capacidade de desempenho e uma elevada capacidade de resposta às intervenções do condutor”.

No que diz respeito à aerodinâmica, os painéis dianteiro e traseiro, o difusor traseiro e o spoiler em fibra de carbono trabalham em conjunto para reduzir a resistência aerodinâmica e melhorar o equilíbrio de elevação a alta velocidade. Os passageiros traseiros têm acesso a um ecrã tátil de 8" com controlos de climatização, conetividade, Bluetooth e entretenimento.

O Tesla Model 3 Performance terá como preço base 55 990 euros.