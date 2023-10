É interessante acompanhar a Tesla e os seus resultados trimestrais. A empresa tem crescendo e mostrado que é já uma das mais importantes fabricantes neste mercado, aumentando os seus valores a cada trimestre. No 3.º trimestre de 2023 não foi diferente e os números foram agora lançados.

A cada novo trimestre os números da Tesla impressionam. Está constantemente a bater os resultados de produção e de vendas, mostrando que conquistou uma posição no mercado cada vez mais forte, acompanhada depois com prestações em bolsa que acompanham estes números.

No que confere aos resultados do terceiro trimestre de 2023, a Tesla produziu 430.488 veículos neste período. Isto representa uma queda de 10% em relação ao trimestre anterior, mas um aumento de 25% ano a ano para a empresa, algo novamente positivo.

A empresa revelou no seu relatório que entregou 435.059 carros elétricos no terceiro trimestre. Aqui temos uma redução de 6,6% relativamente ao trimestre anterior, mas que, na verdade, se reflete um aumento de 26,5% ano após ano.

A Tesla falhou a meta de produção e entregas estabelecida pelos investidores de Wall Street. Isso levou a que alguns analistas mais otimistas tivessem expressado alguma deceção nestes valores. Referiram que não havia nada que merecesse destaque nestes números e a os analistas vão querer mais.

Tesla reports production of 430,488 and deliveries of 435,059 for 23Q3. The decline in deliveries is -7% QoQ and growth of 27% YoY. The Tesla fleet reaches 5m cars. $TSLA



Tesla reached whole 2022 sales within 3 quarters. pic.twitter.com/XZ8PsGqVfm