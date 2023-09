Gasolineiras “low cost” espanholas estão a chegar a Portugal

O preço dos combustíveis em Portugal (e também em Espanha) têm vindo a atingir valores elevadíssimos. A fatura é pesada para as famílias e, no caso dos portugueses, não há propriamente alternativa. No entanto, segundo informações, as gasolineiras low cost espanholas Petroprix chegam a Portugal este ano.

Gasolineiras "low cost": postos de combustível "self service"

As gasolineiras low cost espanholas têm sido um sucesso em Espanha. Na prática, trata-se de postos de combustível "self service", onde o próprio cliente tem de fazer tudo. Com este modelo de negócio, os condutores têm combustíveis entre 10 e 20 cêntimos mais baratos do que em posto de combustíveis "tradicionais".

Segundo revela a Lusa, a empresa andaluza conta já com departamentos próprios de Expansão, Técnico e Administrativo em Portugal, geridos a partir da sede em Lisboa, e estabeleceu como objetivo alcançar a abertura de 50 estações no país até 2025.

O presidente do grupo, Manuel Santiago referiu que...

Portugal é o primeiro passo da nossa empresa para crescer fora de Espanha. Não excluímos a possibilidade de, dentro de alguns anos, exportar o nosso modelo para outros países europeus, para continuar a crescer internacionalmente

Em 2022, a Petroprix ultrapassou os 700 milhões de euros em vendas, duplicando o valor do ano anterior.