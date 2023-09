Governador da Califórnia é a favor que os camiões autónomos viajem sem motorista

Aos poucos e poucos, os veículos elétricos estão a entrar na nossa vida e a fazer parte das nossas rotinas diárias. Na Califórnia, por exemplo, debate-se agora a circulação de camiões autónomos, mas o governador do estado norte-americano vetou recentemente um projeto de lei que proíbe que os camiões-robot circulem sem motoristas de segurança.

Camiões de mercadorias sem motorista de segurança? Parece que sim!

Segundo as recentes informações avançadas pela Reuters, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, vetou na noite desta sexta-feira (22) um projeto de lei que impede os camiões pesados de circularem sem motorista no estado.

O Projeto de Lei 316 da Assembleia foi apoiado pelos trabalhadores e tem como objetivo exigir a presença de um motorista humano com experiência em veículos autónomos com peso superior a 10.001 lbs, algo como 4.536 kg. Este projeto foi aprovado por uma grande maioria das casas da legislatura estatal, mas enfrenta agora o bloqueio por parte do governador californiano.

Numa mensagem enviada na sexta-feira, Newsom disse que "considerando... o quadro regulamentar existente que rege atualmente e de forma suficiente esta tecnologia específica, este projeto de lei não é necessário neste momento".

Contudo, este veto ainda pode se anulado, caso o poder legislativo decida votar a favor do projeto com maioria de 2/3 em cada casa. Mas é pouco provável que esta mudança aconteça na Califórnia, uma vez que a última vez foi em 1979.

Pode realmente parecer preocupante e assustador ver um camião de grandes dimensões circular sozinho pelas estradas, e algumas fontes da indústria disseram à Reuters que o departamento de veículos motorizados tem trabalhado no sentido de desenvolver um quadro regulamentar para suspender a restrição, resultando assim neste projeto de lei.

As empresas e os defensores da tecnologia dizem que este projeto prejudicará as hipóteses de conseguir um transporte autónomo de mercadorias. É ainda de destacar que o desenvolvimento da tecnologia autónoma tornou-se mais difícil e dispendioso do que o inicialmente esperado, o que levou ao corte de alguns empregos e fecho de empresas.

Já os sindicatos, liderados pela International Brotherhood of Teamsters, têm apelado ao governador da Califórnia para assinar o projeto de lei, dizendo que os camiões sutónomos não são seguros e vão levar à perda de empregos.

Atualmente marcas como a Aurora, Daimler Truck, Kodiak Robotics e Gatik encontram-se a testar e implementar operações de transporte sem motorista.