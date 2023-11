E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, conduzimos o novo Volvo EX30 e o Mercedes-Benz EQE 350 Limousine, analisámos o tablet Blackview Tab 18 e a câmara de vigilância TP-Link Tapo C500, e demos conta de muitas novidades tecnológicas.

Há uma concorrência constante no mercado dos componentes que compõem as nossas máquinas, sejam elas smartphones, computadores, consolas, etc, à medida que novos modelos vão sendo lançados e desenvolvidos. E os dados recentes mostram que a GPU Adreno 830 do próximo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 será até 10% mais rápida do que a do Apple M2.

Sabemos que a Volvo não brinca em serviço, pelo que as propostas que apresenta são o resultado de muita investigação em design, conforto, segurança e tecnologia. Desta vez, fomos conhecer o novo EX30, um pequeno, mas poderoso SUV 100% elétrico, que nos ha encantado.

Garantir a segurança em casa, numa garagem, armazém ou empresa é essencial e o mercado oferece atualmente soluções com uma grande simplicidade de montagem e configuração, que permitem um controlo e vigilância à distância. A câmara de videovigilância TP-Link Tapo C500 é uma solução desenhada para o exterior, com vigilância a 360º, com certificado IP65, e que funciona por ligação Wi-Fi.

Com o aparecimento dos carros elétricos, muitas empresas viram uma oportunidade de tirar da gaveta ideias que podem ser revolucionárias... ou apenas parvas! Este projeto pode gravitar entre estas duas fronteiras. Chama-se Daihatsu me:MO e é um minicarro elétrico modular que pode ser personalizado com uma variedade de peças impressas em 3D. Se não estiver satisfeito com o que tem... imprima outra coisa qualquer!

A tecnológica Huawei é a empresa que mais tem contribuído para a definição da nova geração de Wi-Fi, voltando a afirmar o seu compromisso com um mundo cada vez mais conectado e inteligente. A empresa tecnológica lançou recentemente a primeira oferta empresarial Wi-Fi 7, com o Access Point (AP) AirEngine 8771-X1T. Conheça as especificações.

O mercado automóvel está a mudar a forma como os utilizadores interagem com os seus veículos. Os elétricos tornaram-se mais completos, e os condutores estão mais exigentes. Para acompanhar este novo paradigma, a Hyundai lançou o seu mais recente ecossistema dedicado à eletrificação automóvel: a Blue e-mobility.

Entrou em vigor no dia 1 de novembro a nova divisão da Renault dedicada aos carros elétricos e ao software: a Ampere.

As E-bikes de pneus largos têm-se popularizado nos últimos anos, onde se destaca a sua elevada capacidade de carga e, inevitavelmente, uma aparência mais imponente. Seguindo essa premissa e adicionando também a importância na segurança na sua utilização, a Fiido lança a nova E-bike Fiido Titan, pensada para maior carga e maior segurança, mantendo uma excelente autonomia.

O tema dos táxis aéreos já começa a surgir com regularidade nas notícias tecnológicas. E de acordo com as notícias mais recentes, a Índia vai ter táxis aéreos totalmente elétricos já em 2026, através de uma parceria entre a indiana InterGlobe e a norte-americana Archer Aviation.

O Blackview Tab 18 é a nova proposta da fabricante para o mercado dos tablets e os argumentos para quem procura produtividade são fortes. O novo tablet surge com um ecrã de 12", um processador Helio G99, tem 12 GB de RAM e pode ser utilizado com recurso a rato, teclado e o ecrã suporta caneta. Conheça todos os pormenores do Blackview Tab 18.

Após largos meses de espera, os utilizadores já podem adornar a sua lapela com o AI Pin, a alternativa ao smartphone que a Humane, criada por dois antigos funcionários da Apple, apresentou ontem.

Poderoso, silencioso, espaçoso e luxuoso. Facilmente podemos adjetivar a experiência com um dos mais ilustres elétricos que a Mercedes tem no seu catálogo de venda. Não é barato, estará quase no enquadramento fiscal dos benefícios para empresas, mas, mais que estas questões fiscais, o carro é um regalo para o bolso do seu proprietário quando o assunto é o consumo e a autonomia. Vamos conhecer o prestigiado Mercedes EQE 350 Limousine.