Dica: Saiba como pode utilizar o iPhone como microfone para um Mac

O ecossistema da Apple é riquíssimo em funcionalidades que são proporcionadas pela utilização cruzada dos vários dispositivos da Apple. É simples usar um iPhone como câmara de alta qualidade para um Mac. É fácil usar a "Continuidade" dos sistemas operativos para ter um só rato e um só teclado e gerir um iMac, um Mac mini e um iPad, em simultâneo. Também é fácil usarmos um iPhone como o microfone portátil num Mac, por exemplo, e é isso que vamos mostrar como se faz!

Pode utilizar o microfone incorporado no iPhone como microfone externo no Mac, graças à funcionalidade Câmara de continuidade do macOS. Sim, a mesma funcionalidade que permite utilizar o iPhone como câmara FaceTime no Mac também permite tocar no microfone, se assim o desejar.

O iPhone tem um microfone de boa qualidade e é obviamente muito mais móvel do que o microfone interno de um Mac, pelo que pode ser uma ótima solução para melhorar a qualidade de áudio de chamadas VOIP e áudio, gravações de podcasts e muito mais.

Como utilizar o microfone do iPhone como microfone externo para Mac

Antes de começar, certifique-se de que tem o macOS Ventura 13.0 ou mais recente no Mac e o iOS 16 ou mais recente no iPhone. As versões anteriores do software do sistema não têm acesso a esta capacidade.

No seu Mac, aceda ao menu  Apple e escolha Definições do sistema... ;

; Aceda a Som , no menu à esquerda;

, no menu à esquerda; Na secção Saída e entrad a, selecione Entrada;

a, selecione Entrada; Escolha o microfone do iPhone que aparece na lista, que dirá algo como Microfone de iPhone 15 Pro Max de Vítor Câmara de Continuidade;

O iPhone emite um som de campainha, indicando que está a ser utilizado como microfone, e está pronto a funcionar

Agora, o microfone do iPhone será utilizado como entrada de microfone no Mac, por isso, quer esteja numa chamada FaceTime, Skype ou VOIP, numa reunião Zoom, a gravar um podcast ou outro tipo de áudio, poderá utilizar o microfone do iPhone para o fazer.

Obviamente, isto só se aplica à utilização do microfone do iPhone, mas a mesma funcionalidade da câmara de continuidade permite utilizar a câmara do iPhone como câmara FaceTime para um Mac, o que melhorou bastante qualquer experiência de conversação ou videochamada no Mac, uma vez que a qualidade da câmara do iPhone é muito melhor do que qualquer câmara Web interna do Mac.