iOS 17 traz Ping My Watch: use o seu iPhone para descobrir o Apple Watch

Atualmente, com o Apple Watch, o utilizador pode "pingar" para descobrir onde está o iPhone. Basicamente é um comando que espoleta um som no iPhone permitindo descobrir onde está "escondido". Agora, e finalmente, no iOS 17 iremos ter o inverso. Com o Procurar o relógio (Ping My Watch) o utilizador poderá fazer o Apple Watch denunciar-se. Vamos ver como se ativa a funcionalidade.

iOS 17: Pequenos pormenores que se tornam pormaiores no dia a dia

Apesar de não ser um recurso hiper, mega fantástico, é uma daquelas funcionalidades que dá muito jeito ter. Aliás, quem tem os dois equipamentos Apple sabe que por vezes o Apple Watch é uma ajuda imprescindível para descobrir onde "que raio" está o iPhone. Para isso, na Central de Controlo, o smartwatch da Apple tem uma opção que "pinga" um alerta sonoro no iPhone.

Esta funcionalidade já tem alguns anos, como nos mostra este vídeo que a Apple produziu aquando do lançamento do iPhone 12:

Agora, com o novo sistema operativo, a Apple traz o mesmo recurso, mas de forma inversa e é muito simples de utilizar.

Este botão, tal como outros que já sabemos a sua eficiência, está localizado na Central de Controlo. Vem desativado e por isso temos de ir às Definições ativar o botão, como mostram as imagens a seguir.

Siga estes passos:

Abrir Definições ;

; Toque na opção Central de controlo ;

; Deslize para baixo e toque no botão + ao lado de Procurar o relógio;

ao lado de Procurar o relógio; Deslize para baixo no canto superior direito (ou na parte inferior nos telefones com botão Home) para abrir a Central de controlo;

Toque no novo botão Procurar o relógio;

Procurar o relógio na Central de controlo funciona desde que o seu telefone e relógio estejam no alcance do Bluetooth e ligados. Para distâncias maiores, terá de ir à velha e eficaz ferramenta Encontrar para fazer ping no seu relógio.

O recurso funciona se o Apple Watch estiver no pulso (ok, no pulso pode soar estranho, mas pense que pode ter um Apple Watch emparelhado com o seu iPhone e esse estar no pulso do seu educando, via membro da família), funciona se estiver "perdido" mesmo sem estar ativo, funciona se estiver bloqueado, mas, como referido em cima, para este recurso tem de estar ao alcance do Bluetooth.