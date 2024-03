Software HomePod 17.4 irá agora escolher automaticamente app multimédia predefinida

Já se passaram alguns anos desde que a Apple permitiu que os utilizadores do HomePod escolhessem a sua aplicação preferida para transmitir música, podcasts e audiolivros ao perguntar à Siri. No entanto, com o HomePod Software 17.4, a Apple faz algumas alterações e remove a opção de escolher manualmente uma app multimédia para o HomePod. Agora, a escolha é automática.

Utilizar aplicações multimédia com a Siri no HomePod

O HomePod Software 17.4 RC - que foi lançado para beta testers na segunda-feira - remove o menu Serviço padrão nas definições da aplicação Casa. Os utilizadores não poderão mais escolher uma app específica para trabalhar com a Siri. No entanto, isso não significa que a Apple esteja a remover a integração de aplicações de terceiros com a Siri no HomePod.

Em vez disso, a Apple diz que a atualização permite que a Siri "aprenda o seu serviço de multimédia preferido" quando o utilizador pede à assistente virtual para reproduzir uma música ou podcast. Por outras palavras, o HomePod agora escolherá automaticamente uma app para reproduzir a música, com base no seu uso.

Esta atualização permite que a Siri aprenda o seu serviço de multimédia preferido, pelo que já não precisa de incluir o nome da aplicação de multimédia no seu pedido. Esta atualização também inclui melhorias de desempenho e estabilidade.

O comportamento é semelhante ao que a Apple implementou para os utilizadores de iPhone e iPad com o iOS 14.5.

Neste caso, a Siri pode perguntar ao utilizador qual a aplicação multimédia que pretende utilizar e recordar a decisão durante um determinado período de tempo. No entanto, não existe um menu de definições onde os utilizadores possam escolher uma aplicação específica para ser o leitor predefinido.

Poderá o Apple Music perder terreno?

Embora a Apple argumente que a mudança faz parte da inteligência da Siri, alguns utilizadores podem não gostar de não ter a opção de usar sempre a mesma app para reproduzir músicas e outros conteúdos multimédia no HomePod. As aplicações de terceiros compatíveis com a Siri no HomePod incluem Deezer, Pandora e YouTube Music.

É importante notar que, desde o iOS 17, os utilizadores podem pedir à Siri no HomePod para reproduzir conteúdos multimédia numa determinada aplicação instalada no iPhone.

O software HomePod 17.4 deve estar disponível para o púbico em geral hoje.