Toyota diz que prefere pagar pelas emissões do que “desperdiçar” dinheiro nos elétricos?

A Toyota não esconde o desencanto pelos planos agressivos de eletrificação das estradas. Em mais um reforço do seu ponto, o CEO da empresa para a América do Norte revelou preferir pagar pelas emissões dos seus carros do que "desperdiçar" dinheiro nos elétricos.

Sem medo das polémicas, a Toyota não poupa nos argumentos, quando o assunto é a eletrificação. A posição da fabricante está, aliás, mais do que clarificada, pelos seus vários executivos.

Além de alegar que os governos estão errados por apostarem todas as fichas nos carros elétricos e admitir não ver os modelos eletrificados como "solução milagrosa", a Toyota já referiu, também, que os elétricos não irão além dos 30% de quota de novos carros, nos Estados Unidos, até 2030.

Agora, numa entrevista, o presidente e CEO da Toyota Motor North America, Ted Ogawa, afirmou que a fabricante japonesa de automóveis planeia ir ao encontro daquilo que os clientes procuram. Na sua opinião, isto significa vários graus de "eletrificação", normalmente sob a forma de híbridos.

Eu sei que a EPA [Environmental Protection Agency] está agora a reconsiderar qual deve ser o nível de regulamentação. No entanto, novamente, o nosso ponto de partida é a procura do cliente.

Quando questionado sobre colmatar a lacuna entre as propostas de regulamentação das emissões dos veículos ligeiros da EPA, falando especificamente dos Estados Unidos, e o que a Toyota tem para oferecer ao mercado, o CEO admitiu ser "uma pergunta difícil".

Na sua perspetiva, a fabricante teria de "preparar algo como uma compra de crédito", porque "investimento desperdiçado é pior do que compra de crédito".

De ressalvar que a Toyota é uma das fabricantes de automóveis mais vendidas, mas os elétricos a bateria representaram menos de 1% das vendas totais no ano passado.

Leia também: