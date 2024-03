Apple lança do iOS 17.4 para todos os utilizadores, em especial para os europeus

Tal como estava já prometido desde a semana passada, a Apple acaba de lançar a nova versão do seu sistema operativo para iPhone. O impacto é maior no iOS 17.4, pois incorpora uma série de alterações exigidas pela União Europeia à empresa de Tim Cook. Veja então tudo o que há de novo!

Desde a primeira versão beta do iOS 17.4 que a Apple deu a entender estar a desenvolver grandes alterações no seu sistema operativo. A empresa não tinha outra opção que não a cumprir a política regulamentar da Lei dos Mercados Digitais (DMA) definida pelos reguladores da UE.

Ao longo do caminho traçado pelas versões beta, a empresa melhorou a aplicação Apple Podcasts, trouxe novidades ao Apple Music, deu novas capacidades à Siri, e introduziu mesmo um novo mecanismo para os utilizadores terem a opção de escolha de um navegador, para lá do Safari, o browser nativo.

Portanto, resumidamente estas foram 5 alterações trazidas pelo iOS 17.4:

Alterações na aplicação de jogos : as aplicações de jogos em streaming estarão disponíveis na App Store a nível global, o que inclui o Xbox Cloud Gaming e o GeForce NOW, oferecendo jogos dentro das suas próprias aplicações. Mensagens com a Siri : a Siri pode ler as mensagens recebidas em vários idiomas, incluindo espanhol, português, francês, alemão e muito mais.



Transcrições de podcasts : a aplicação Podcasts oferece agora transcrições de todos os episódios de podcasts.

: a aplicação Podcasts oferece agora transcrições de todos os episódios de podcasts. Novos emojis : mais de 100 novos emojis estão disponíveis no iOS 17.4.

: mais de 100 novos emojis estão disponíveis no iOS 17.4. Alterações na proteção de dispositivos roubados: a Apple adicionou uma opção para que seja sempre necessária uma autenticação dupla em vez de apenas em locais desconhecidos.

Apple abre NFC e reforça Proteção de dispositivos roubados

Para ficar em conformidade com a Lei dos Mercados Digitais, a Apple abre o chip NFC no iPhone, pela primeira vez.

Desta forma, as aplicações bancárias e de carteiras eletrónicas poderão, pela primeira vez, concorrer com o Apple Pay, permitindo aos utilizadores escolher um sistema de pagamento alternativo, como a aplicação predefinida que aparece quando se segura o iPhone perto de um terminal de pagamento, bem como o atalho do botão lateral de duplo clique.

Sobre segurança, logo na versão beta inicial do iOS 17.4 foi lançada uma atualização da Proteção de dispositivos roubados, uma funcionalidade que apareceu pela primeira vez no iOS 17.3.

Portanto, ao atualizar hoje, o utilizador ficará ainda mais protegido.

E o que dizem as notas de lançamento?

Aplicações na UE

Os residentes na União Europeia passam a ter novas opções para:

instalar aplicações a partir de lojas de aplicações alternativas;

instalar navegadores web com motores de navegadores alternativos;

gerir o navegador web predefinido na primeira utilização do Safari;

usar opções de pagamento alternativas para aplicações na App Store com o emblema de compras externas.

Algumas opções requerem suporte do programador.

Emoji

Novos emoji, incluindo cogumelo, fénix, lima, corrente partida e cabeças a abanar, agora disponíveis no teclado de emoji.

18 emoji de pessoas e partes do corpo incluem a opção de estar virados para a esquerda ou para a direita.

Apple Podcasts

As transcrições permitem seguir um episódio com texto realçado em sincronia com o áudio em inglês, espanhol, francês e alemão.

O texto dos episódios pode ser lido na íntegra e também é possível pesquisar uma palavra ou expressão no texto, tocar no texto para reproduzir a partir de um ponto específico e usar funcionalidades de acessibilidade como Tamanho do texto, Aumentar contraste e VoiceOver.

Esta atualização inclui as seguintes melhorias e correções de erros: