Na continuidade do processo de melhoria do iOS, exercício que a Apple faz desde há muitos anos, foi lançada agora a versão Release Candidate (RC) do iOS 17.1 para os programadores. Quer isto dizer que na próxima semana, aliás, tal como a França o previu, chega a todos. Vamos ver onde a Apple mexeu.

Depois de 4 versões beta, a RC traz uma versão final para os programadores poderem testar uma última vez antes do sistema operativo ser lançado ao mundo.

O que há de novo no iOS 17.1?

Estas são as notas de lançamento que a Apple disponibilizou.

AirDrop

O conteúdo continua a ser transferido através da Internet quando sai do alcance do AirDrop

Em Espera

Novas opções para controlar quando o ecrã se desliga (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max)

Música

Os favoritos foram expandidos para incluir músicas, álbuns e listas de reprodução, e é possível filtrar para apresentar os favoritos na biblioteca

A nova coleção de capas oferece designs que mudam de cor para refletir a música na sua lista de reprodução

As sugestões de música aparecem no fundo de cada lista de reprodução, facilitando a adição de música que corresponda à vibração da sua lista de reprodução

Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros:

Opção para escolher um álbum específico para utilizar com o Photo Shuffle no ecrã de bloqueio

Suporte da tecla Home para bloqueios Matter

Fiabilidade melhorada da sincronização das definições de Tempo de ecrã entre dispositivos

Correção de um problema que pode fazer com que a definição de privacidade Localização significativa seja reposta ao transferir um Apple Watch ou ao emparelhá-lo pela primeira vez

Resolve um problema em que os nomes das pessoas que recebem chamadas podem não aparecer quando o utilizador está noutra chamada

Resolve um problema em que os toques personalizados e comprados podem não aparecer como opções para o tom de texto

Resolve um problema que pode fazer com que o teclado seja menos reativo

Otimizações na deteção de falhas (todos os modelos de iPhone 14 e iPhone 15)

Correção de um problema que pode causar a persistência da imagem no ecrã

A Apple ainda tem alguns outros recursos para entregar como parte do iOS 17, incluindo a nova aplicação Diário. Talvez apareça na primeira beta do iOS 17.2 em breve. Por enquanto, o RC do iOS 17.1 está já a circular.

A data oficial de lançamento está prevista para 24 de outubro.