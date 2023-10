Depois do boicote de Israel, CEO da Web Summit faz comunicado a pedir desculpa

Depois de o embaixador de Israel em Portugal anunciar boicotar a Web Summit, Paddy Cosgrave, CEO do evento, fez um comunicado a pedir desculpa.

Na sequência de várias opiniões polémicas partilhadas pelo CEO da Web Summit, nomeadamente, por via do X, o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, anunciou que o país não iria participar no evento, a acontecer em Lisboa, entre os dias 13 e 16 de novembro.

Pouco tempo depois do anúncio, que se disseminou pelos órgãos de comunicação e pelas redes sociais, Paddy Cosgrave emitiu um comunicado a pedir desculpa pelas afirmações que foi proferindo relativamente à guerra em Israel.

Compreendo que o que disse, o momento em que disse e a forma como foi apresentado causou profunda dor a muitos. Para qualquer pessoa que ficou magoada com as minhas palavras, peço desculpa, profundamente. O que é necessário neste momento é compaixão, e eu não transmiti isso. O meu objetivo é e sempre foi lutar pela paz. Em última análise, espero de todo o coração que isso possa ser alcançado.

Escreveu o CEO no blog da Web Summit, assegurando que sempre foi anti-guerra e pró-lei internacional.

Além disso, sublinhou que "inequivocamente apoia o direito de Israel existir e se defender".