Portugal está sob aviso laranja devido ao mau tempo. Veja as recomendações!

Portugal está, até às 18h de hoje, sob aviso laranja devido ao mau tempo. A Proteção Civil já fez chegar o alerta e deixou precauções.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um alerta laranja, em vigor até às 18h de hoje, devido ao mau tempo.

Avisou o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Miguel Cruz.

Na sequência do alerta laranja, a ANEPC acionou um aviso por SMS destinado à população para todos os distritos de Portugal Continental, de modo a informar os cidadãos acerca da situação de risco causada por chuva e vento forte, assim como a possibilidade de cheias e inundações.

O IPMA deu a conhecer a previsão e aconselhou "o acompanhamento das previsões meteorológicas", bem como "a precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo".

Com a passagem da depressão Aline, prevê-se que o vento sopre de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul a partir do início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 110 km/h, em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões. Faz-se notar que localmente poderão ocorrer rajadas pontualmente superiores ao valor mencionado, bem como fenómenos extremos de vento.