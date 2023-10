Simulador do IUC para 2024! Saiba quanto vai pagar…

O agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) para carros anteriores a julho de 2007 continua a ser tema de discussão. Recentemente foi disponibilizado um simulador que permite saber quanto vai pagar de imposto em 2024.

De acordo com informações, mais 2 milhões de carros vão pagar mais IUC. Este imposto pode aumentar até 400% em algumas situações. Segundo cálculos da Deloitte, um carro com 900 de cilindrada e com matrícula de maio de 2005, pagou este ano 19,34 euros de Imposto Único de Circulação. No entanto, com as mudança do Governo, o IUC vai atingir os 96,92 euros (uma subida de 401%), ao longo dos próximos anos - saber mais aqui.

Use o simulador para saber quanto pagará de IUC em 2024...

Este simulador é para carros ligeiros de passageiros. IUC a pagar por outros veículos: comerciais, motos.

Com a reforma da tributação do imposto automóvel, o cálculo foi mudado em julho de 2007. Todos os carros matrículados antes de julho de 2007 pagam IUC de acordo com critérios diferentes dos que foram matriculados a partir de julho de 2007.

Para quem não sabe as emissões de Co2, existe uma tabela indicativa onde pode obter o valor a indicar.

Este simulador, como o próprio nome diz, simula o cálculo de IUC a pagar por um automóvel ligeiro de passageiros, novo ou importado usado.

O cálculo está de acordo com a legislação em vigor, é verificado constantemente, que eu tenha conhecimento tem uma exactidão de 100%, no entanto, é feito com a introdução de dados pelo utilizador, que poderão estar incorrectos ou mal introduzidos, poderá não calcular correctamente situações não previstas e poderá ter erros não intencionais, pelo que aconselho sempre a confirmar, apenas numa última instância imediatamente antes de comprar ou importar qualquer veículo, junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, os valores aqui dados.

Simulador IUC