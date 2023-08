O que é e como funciona um bootcamp?

O mercado de trabalho é cada vez mais competitivo nos dias de hoje, e qualquer conhecimento que queira aprender para mudar de carreira deve estar com a mesma sinergia do mercado de trabalho para ter o maior sucesso possível. Os bootcamps têm sido uma boa porta de entrada para o mercado de trabalho, quer seja para uma pessoa no início da carreira ou para alguém que pensa mudar de carreira, devido ao seu intensivo mindset que pode mudar a vida profissional de quem os frequenta.

Dada a importância deste tipo de programas, é importante perceber o que é um bootcamp e como pode ajudá-lo a mudar ou a reforçar a sua carreira profissional.

O que são bootcamps?

Um bootcamp é um programa de aceleramento do conhecimento tecnológico focado numa determinada área, de curto ou médio prazo, e feito de forma intensiva. Dentro deste programa podem variar as semanas ou a intensidade, mas é em suma uma forma de aprender algo rapidamente e com experiência prática. Por exemplo, existem bootcamps de segurança informática, design, software, marketing digital e muito mais, que podem ser encontrados em sites como o Ironhack bootcamps em Portugal.

Todos estes exemplos indicados são de áreas que têm bastante procura atualmente em Portugal e esta oportunidade pode ser sua brevemente.

Quais os benefícios dos bootcamps?

Existem imensos benefícios de um bootcamp, sendo que o mais significativo é ter um conhecimento novo num curto espaço de tempo e que lhe pode abrir portas ao mercado de trabalho. Mas o companheirismo é também apreciado neste tipo de bootcamps, pois todos os participantes querem aprender o mesmo, com o mesmo objetivo e o mesmo empenho.

Desta forma, sentirá um apoio inerente não só pelos colegas, mas também pelos instrutores, que estão a ministrar os bootcamps e que têm experiência real para partilhar consigo.

É possível mudar de carreira com os bootcamps

Uma oferta educacional de qualidade num terminado assunto tecnológico que tenha elevada procura de emprego faz com que o teu conhecimento seja ainda mais valioso.

Existe uma rede de contratação de empresas que procura especificamente pessoas que saem de um bootcamp com bom aproveitamento, para que possam beneficiar da mentalidade de crescimento profissional que um funcionário pode ter. Dessa forma, é possível a passagem do ensino para a realidade praticamente imediata, obtendo vantagens imensas na destreza obtida no bootcamp.

Os bootcamps são o ideal para si?

Existem várias formas de ensino, e todas elas tem vantagens específicas. No entanto, a nível tecnológico a história remete-nos para os bootcamps como sendo os mais valiosos na obtenção de conhecimento e experiência real na matéria que pretende aprender. No caso da tecnologia, acaba por ser benéfico para si, que quer aprender e mudar de carreira de forma rápida e eficaz.

Com a possibilidade de fazer alguns bootcamps em horário pós-laboral, poderá também conciliar o seu emprego atual com um bootcamp compatível com o seu horário, em formato totalmente online para que precise apenas de um computador e uma ligação à internet para aprender algo novo.